Держава не дає відповіді на питання, що буде потім: Найєм про те, чому чоловіки бояться мобілізації

За словами військового, зараз на передовій на одній позиції, де має бути вісім людей, стоять по дві-три людини через нестачу особового складу.
Цивільні українці уникають мобілізації зокрема і через неналежну підтримку поранених військовослужбовців від держави.
Таку думку висловив український військовий та адвокат Масі Найєм, повідомляє LIGAnet.
"Більшість поранених – їм допомагає одужати саме родина. Родина виконує функцію держави. Я не кажу тепер, що держава погана – хороша, молодці, класно. Підтримайте родину, це ж просто", – каже Найєм.
Він розповів про одного бійця, який отримав поранення на фронті у березні 2023 року. Чоловік не міг воювати, але його не звільняли з армії і платили 800 гривень на місяць, хоча за ці гроші вижити за місяць просто нереально.
"Змінилося законодавство, зараз це 20 тисяч гривень. З якої логіки? Ви що, ідіоти? Відпустіть його додому, нах*р ви його тримаєте? Він і працювати не може, і 800 гривень отримує на місяць. Він і працювати не може, і отримує 800 грн на місяць. Або дайте більше грошей, тому що в нього потреб більше", – обурюється ветеран.
На його думку, коже цивільний чоловік і його родина зараз ставлять перд собою питання: "що буде у разі поранення", "звідки взяти гроші на лікування і реабілітацію" тощо.
"А це все впирається в те, що держава не дає відповідь на питання - що з тобою далі буде? Це значить, що відсутня ветеранська політика.
Я поважаю Героя України пана Порхуна (Олександр Порхун, в.о. міністра у справах ветеранів – Ред.), але сорі - ми трималися, довго чекали, з зими, це нова команда. Нічого не відбувається! І це впливає на мобілізацію, в тому числі, що когось там силоміць закинули в ТЦК", – зазначив Найєм.
Військовий уточнив, що зараз на передовій на одній позиції, де має бути вісім людей, стоять по дві-три людини через нестачу особового складу.
Раніше нардеп Руслан Горбенко повідомив, скільки треба мобілізувати новобранців.
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