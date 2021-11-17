"Держава прогодує": у Кривому Розі мати, яка залишила 9 дітей з речами під будівлею міськради, пояснила свій вчинок (відео)

"Держава прогодує": у Кривому Розі мати, яка залишила 9 дітей з речами під будівлею міськради, пояснила свій вчинок (відео)

Жінка скаржиться на неможливість прогодувати дітей.

У Кривому Розі мати-зозуля залишила своїх 9 дітей з речами і свідоцтвами про народження під будівлею міськради. Жінку знайшли, і вона змушена була пояснити свій вчинок.

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Про це повідомляють "Свои".

За словами жінки, її на такий крок підштовхнули життєві обставини.

"У зв'язку з тим, що у мене немає можливості х годувати і я на цей момент не можу оформити будь-які виплати - малозабезпечені чи аліменти, і я не можу забезпечити умови їхнього проживання, я їх відвезла в міськвиконком і залишила біля входу", - розповіла жінка.

Мати-зозуля поскаржилася, що звернулася до служби у справах дітей селища Широке, куди вона переїхала з Кривого Рогу, щоб оформити виплати, але там стали вимагати пакет документів, зокрема й довідки про зарплату чоловіка, з яким вона офіційно нерозлучилася. Через ненадані папери допомогу жінці на дітей не оформили.

За її словами, вона стала вимагати, щоб дітей забрали у притулок, але їй повідомили, що місць там немає, єдине - можуть взяти, якщо вона напише відмову від дітей. Проблема не вирішилася і жінка залишила дітей під будівлею міськради.

"Не хочу більше мордувати їх голодом. Я знаю, що держава їх прогодує, тим паче там 7 пацанів зростає - вони будуть захищати Україну", - сказала вона.

Наразі соцслужби прилаштували дітей до Центру реаблітації.

Нагадаємо, що у Донецькій області правоохоронці розшукали братика і сестричку, які пішли з дому. Дітей знайшли за 20 км від будинку, де вони мешкали.

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