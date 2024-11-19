Політика героїв: які покращення для ветеранів пропонує Зеленський

Зеленський окреслив основні завдання у сфері ветеранської політики. Держава та суспільство завжди мають бути поряд з ветераном і його сім’єю.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу у ВРУ.

"Ми всі розуміємо, які речі потрібні: врегулювання переходу з військової служби у статус ветерана, залучення наших ветеранів на державну службу, програми підтримки ветеранів та їхніх сімей, родин наших воїнів, повна інтеграція ветеранів у суспільне та економічне життя, освіта для наших ветеранів, підтримка в освіті дітей наших воїнів, належна реабілітація після поранень, після полону, належна комунікація з сім’ями полонених воїнів і зниклих безвісти героїв України", – сказав президент.

Що передбачає ветеранська політика

Зеленський наголосив, що держава та суспільство мають завжди бути поряд з ветераном і його сім’єю. Він окреслив те, що вже реалізовується.

Здоров’я ветеранів та реабілітація. У кожній кластерній і надкластерній лікарні створюються реабілітаційні відділення та центри ментального здоров’я. Завдання для урядовців, для місцевої влади: 2025 року амбулаторні реабілітаційні відділення мають бути в кожній громаді, де є лікувальний заклад. Від наступного року запускається й додаткова оплата для сімейних лікарів за декларації, укладені з ветеранами. Запуск програми помічника ветерана. Наразі завершені підготовчі роботи, зокрема ухвалені необхідні нормативні акти, виділені в бюджеті кошти. Наступного року заплановано навчити та оплатити працю 11 тисяч фахівців із супроводу ветеранів. Мережа ветеранських просторів. У кожному районі нашої країни має бути такий простір. Щонайменше 80 нових ветеранських просторів будуть побудовані у громадах наступного року. Програми економічної та соціальної підтримки для ветеранів. Одне з ключових питань – це свій дім. За цей рік за всіх складнощів майже 4,5 тисячі сімей ветеранів були забезпечені допомогою на придбання житла. І окремо діє наша програма особливої шани до Героїв України. 274 сім’ї Героїв забезпечені квартирами. Освітні програми. 2200 ветеранів здобули цього року нову освіту в центрах професійно-технічної освіти. Наступного року продовжимо такі програми навчання.

"Від 1 січня нового року діятиме програма підтримки освіти для дітей ветеранів. І це дуже важливо", – акцентував Зеленський.

Він зазначив, що у спеціальних додатках до цього пункту Плану стійкості має бути ще відчутна кількість і якість програм на підтримку ветеранської політики.

Раніше Зеленський розповів, що Сили оборони готують операції як на тимчасово окупованій території України, так і в Росії проти воєнних об’єктів. Крім того, окремі заходи будуть спрямовані на суттєве збільшення технологічності ЗСУ.

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