"Держава залишила людей росіянам": у Приморську окупанти залякують і дезінформують населення

У місті ведуть антиукраїнську пропаганду.
Армія Російської Федерації, яка тимчасово окупувала куртне місто Приморськ у Запорізькій області, залякує місцеве населення.
Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.
До слова, схожа антиукраїнська пропаганда ведеться у всіх тимчасово окупованих містах Запорізької області.
Як повідомлялося, у тимчаосво окупованому Бердянську Запорізької області місцевий провайдер відмовився від ліцензії, щоб не співпрацювати із російськими військовими. Відповідний лист провайдер надіслав до Нацради.