"Держава залишила людей росіянам": у Приморську окупанти залякують і дезінформують населення

Армія Російської Федерації, яка тимчасово окупувала куртне місто Приморськ у Запорізькій області, залякує місцеве населення.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що окупанти країни-агресорки у місті розповсюджують дезінформацію про те, що це Україна навмисне відключила мобільний зв’язок та Інтернет по береговій лінії.

"Начебто держава залишила людей росіянам, а "росія тепер тут назавжди", - наголосили у повідомленні ОДА.