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"Держава залишила людей росіянам": у Приморську окупанти залякують і дезінформують населення

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"Держава залишила людей росіянам": у Приморську окупанти залякують і дезінформують населення

Ілюстративне фото. / Associated Press

У місті ведуть антиукраїнську пропаганду.

Армія Російської Федерації, яка тимчасово окупувала куртне місто Приморськ у Запорізькій області, залякує місцеве населення. 

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

До слова, схожа антиукраїнська пропаганда ведеться у всіх тимчасово окупованих містах Запорізької області. 

Як повідомлялося, у тимчаосво окупованому Бердянську Запорізької області місцевий провайдер відмовився від ліцензії, щоб не співпрацювати із російськими військовими. Відповідний лист провайдер надіслав до Нацради.

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