Держава збирається відслідковувати всі гроші на банківських картках: кого це стосується    

В Україні можуть зобов'язати банки повідомляти, наприклад, податківців, про номери банківських карток українців та надходження або залишок коштів на цих картках.

Нацбанк на своєму офіційному сайті опублікував повідомлення про те, що пропонуються зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. За словами юриста Андрія Межирицького, більшість запропонованого – це ті норми, які є і зараз, крім номера банківської картки.

Навіщо уповноваженим держорганам тепер знадобились номери банківських карток – про це в коментарі для ТСН.ua розповів економіст Олег Пендзин.

"Маючи номер банківської картки, можна ідентифікувати перерахунки коштів. Тобто маючи номер картки, можна відслідкувати те, кому і скільки надходило грошей. Номер банківської картки дасть можливість податковим службам як мінімум ідентифікувати чи є у вас комерційна діяльність, що буде вимагати сплати податків", – каже Олег Пендзин.

Та додає: "Таким чином будуть намагатись звинуватити контрагентів в тому, що вони здійснювали бізнес та не сплачували податків відповідно до чинного законодавства. Насправді це надзвичайно важливе питання, це хвилює податкову. Держава має на меті те, щоб було якомога менше нелегального сектору".

За словами Пендзина, якщо людина зареєстрована як ФОП, то сплачує 5%, якщо не зареєстрована, то має сплатити 18% податків плюс ПДФО, плюс військовий збір. Серед тих, хто може потрапити в поле зору податківців можуть бути власники, які здають квартири в оренду.

"Наприклад, якщо людина здає квартиру, то цей дохід має оподатковуватись. Квартиранти, як відомо, в багатьох випадках перераховують гроші на картку", – каже Олег Пендзин.

Своєю чергою, заступниця керівника одного з відомих банків так відповіла ТСН.ua на питання про те, навіщо держорганам знати номер банківської карти.

"Думаю, що повний номер картки потрібен для однозначної ідентифікації власника карти. Наразі інформація на запити державних органів надається наступним чином: 6 перших та 4 останніх цифри номера, що розділені шістьома зірочками. І тут може бути безліч співпадінь", – повідомила нам банкір.

Раніше адвокатка пояснила, як родичам зняти кошти з банківської карти померлого.

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