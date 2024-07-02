Держава зробила велику помилку щодо українців, які виїхали за кордон - Притула

Він озвучив два методи, як можна виловити ухилянтів за кордоном.

Волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула вважає, що Україна зробила велику помилку, що не стала на бік українців за кордоном.

Таку думку відомий волонтер висловив в інтерв'ю для УП.

"Є люди за межами України, і є люди в Україні. Зараз між ними все глибша і глибша прірва відбувається. Страшні речі, які відбуваються не без підігріву російських спецслужб і які дуже активно працюють у нашому інформаційному середовищі – це протиставлення військових і цивільних. І друге, ще страшніше, це протиставлення українців в Україні українцям за межами України. І найгірше, що зробила держава нещодавно – це стала на один із боків", - сказав він.

На його думку, обмеження певних послуг, яке відбулося для певної категорії українців за межами України – "це крок, щоб сподобатися людям всередині країни, тому що вони вже тут, треба їм подобатися".

"Бо "ви всі виїхали за кордон, ви ж всі ухилянти, чого ти не вертаєшся захищати Україну?". Люди не зовсім усвідомлюють, яким боком нам це вилізе. Коли закінчиться війна, нам треба, щоб всі вони із-за кордону приїхали сюди. Нам не вистачатиме робочих рук – їх вже бракує, бізнес загинається, тому він відстоює позицію економічного бронювання, на яке інша категорія суспільства не погоджується. Якщо ті люди не повернуться в Україну, то на нас упаде таке навантаження по роботі, ми будемо доздихувати, тому що в нас жахлива демографічна ситуація", - вважає Притула.

Він озвучив два методи, як можна виловити ухилянтів за кордоном, і саме їх, на переконання Притули, потрібно обмежувати у консульських правах.

"Метод номер один: не у Романа Кравца и не у Сергея Притулы есть списки тех уродов, которые выехали по "Шляху" и не вернулись. А ОВА ими владеют. Так сделайте, бл*ха, список, разбросайте его по посольствам и консульствам. Людей, которые приходят в сервисные центры и которые есть в этом списке, играйте со всей силы (эмоционально). И еще второй метод: если человек приходит в консульство, а у него в паспорте нет печати о пересечении украинской границы, то вполне вероятно, что человек где-то по Карпатам добирался до Румынии или Тису переплывал. Ограничьте его в консульских услугах", - отметил он.

Притула вважає, що найбільшими викликами після завершення війни для України будуть: збереження єдності українського народу, а друге – це демографічна біда.

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Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Сергій Притула прокоментував скандал із Тищенком.

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