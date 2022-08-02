Державна іпотека: Шмигаль назвав чотири категорії громадян, які зможуть долучитися до програми

Програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Перша — це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія — це медики. Третя — вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія — науковці. Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки — до 20 років. Мінімальний початковий внесок — 20% від вартості житла", — повідомив Шмигаль.

З наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних.

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