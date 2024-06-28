Державна політика має враховувати спільний голос ветеранів і бізнес-спільноти – підсумки другого Конгресу ветеранських і бізнес-об’єднань

За підсумками заходу було визначено основні принципи економічної політики, що стануть запорукою для життя і розвитку підприємництва в Україні.

26 червня у Києві відбувся другий Конгрес ветеранських і бізнес-об’єднань, присвячений узгодженню спільного голосу ветеранських і підприємницьких спільнот.

Організаторами заходу стали Коаліція ветеранських об’єднань на чолі з Сергієм Позняком, а також Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України на чолі з Андрієм Длігачем. Загалом цей захід об’єднав понад 100 організацій з різних куточків України.

Як активна, патріотична і прогресивна частина українського суспільства, ветерани, підприємці та професійні об’єднання військових і ветеранів об’єднують сили для посилення економічної стійкості, обороноздатності країни та її відбудови після перемоги.

На Конгресі було обговорено найбільші виклики, до яких мають готуватися підприємці:

прогресування нестачі кваліфікованих кадрів;

логістичні обмеження;

повернення тиску державних органів на бізнес;

проблеми з тепло- та енергопостачанням;

повернення великої кількості ветеранів;

необхідність підтримки ветеранських об’єднань.

Спікери наголосили на необхідності розвитку адаптивності в економіці та бізнесі. Як свідчать дослідження, суспільство і підприємці бачать значну можливість у посиленні бізнесу саме шляхом залучення ветеранів, чий досвід, надбані компетенції швидкого ухвалення рішень, стійкість стають незамінними в наш час і в цивільному житті.

"Ми маємо показати нашу спроможність бізнесу та ветеранських спільнот і профспілок швидше адаптувати ветеранів до цивільного життя, допомагати ветеранам рестартувати або вперше запускати їхні власні бізнеси. Допомогти не лише финансово, а й організаційно – партнерством, співдією. Відповідно і держава має зробити крок назустріч", – наголошує Андрій Длігач.

Створення можливостей, а не надання пільг – вже на другому Конгресі ветерани акцентують саме на такому пріоритеті політики.

Державна політика має враховувати спільний голос ветеранів і бізнес-спільноти. Тільки за таких умов можливий розвиток економіки та успішна відбудова в майбутньому.

Квінтесенцією Конгресу став заклик, що ми, як бізнес і ветерани, не маємо права боятися прокурорів, митників, податківців, силовиків – корупціонерів.

З огляду на те, що 22% бізнесів стикалися за останній час з корупцією, тиском і вимогою хабарів, що 70% підприємств постраждали від необґрунтованого блокування діяльності (зокрема через блокування податкових накладних), а 13% підприємств відчули зростання тиску на бізнес за останні два місяці, запропоновано посилити консолідовану активність бізнесу і ветеранів для запобігання тиску.

Йшлося про активізацію Інінціативи "Маніфест 42" та створення Національного бюро перемог і розвитку. За підсумками заходу було визначено основні принципи економічної політики, які стануть запорукою для життя і розвитку підприємництва в Україні:

Збільшення економічних свобод і можливостей, а не збільшення участі держави в економіці. Впровадження Антикорупційної податкової реформи (а не підняття податків та створення "клубу білого бізнесу"). Реалізація ідеї бронювання критичного персоналу підприємств (економічне бронювання). Припинення тиску на бізнес з боку правоохоронних і регуляторних органів, впровадження змін до Кримінально-процесуального кодексу.

Від часу першого Конгресу вже є певні успіхи. "Наша сила, ветеранів і підприємців набула суттєвого впливу. Ми брали участь у створенні законодавства, а також як спікери – у великих міжнародних конференціях, як-от Ukraine Recovery Conference у Берліні. Ми побачили, що коли ми об’єднані і виступаємо разом, влада дослухається, чує, що ми кажемо, діє, як ми радимо. І це дуже суттєвий результат Конгресу", – зазначає Сергій Позняк.

Як підсумок Конгресу, учасники підтримали думку, що держава не має ухвалювати рішення без узгодження з відповідними аналітичними центрами, бізнес-спільнотами та ветеранськими організаціями.

І шлях до інклюзивних державних інституцій передбачає більшу активність Коаліції ветеранських обʼєднань і Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України.

Конгрес оприлюднив заяву до Президента України, в якій закликав звернути увагу на корупційні та незаконні дії влади, припинити їх і покінчити зі свавіллям у державних структурах, що наразі активно знищує економіку України: "… Ми вимагаємо, щоб кожне журналістське розслідування, заяви громадських активістів мали швидку, адекватну та дієву реакцію від влади! Щоб ганебні кейси, окрім обурення суспільства, закінчувалися реальним покаранням винних чиновників, депутатів, міністрів…".