Державні органи зможуть зберігати дані у хмарних сервісах: Зеленський підписав закон

Завдяки закону про хмарні послуги в Україні пришвидшиться впровадження інновацій в органах влади.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про хмарні послуги.
Про це повідомили в Мінцифрі.
Завдяки цьому українські державні органи зможуть зберігати дані у хмарних сервісах.
"Щоб обробляти дедалі більше інформації, органам влади та місцевого самоврядування необхідно періодично збільшувати кількість обчислювальних та людських ресурсів. Щоб оптимізувати цей процес, ми плануємо перенести основні державні ІТ-сервіси у "хмари", - йдеться в повідомленні.
Загалом, цей закон дозволить прибрати корупційні ризики під час закупівлі серверного обладнання. Також віднині пришвидшиться впровадження інновацій в органах влади.
Також закон про хмарні послуги зробить Україну привабливою для найбільших світових вендорів хмарних сервісів — Microsoft, AWS, Google Cloud.
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