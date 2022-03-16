Державні органи зможуть зберігати дані у хмарних сервісах: Зеленський підписав закон

Завдяки закону про хмарні послуги в Україні пришвидшиться впровадження інновацій в органах влади.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про хмарні послуги.

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Про це повідомили в Мінцифрі.

Завдяки цьому українські державні органи зможуть зберігати дані у хмарних сервісах.

"Щоб обробляти дедалі більше інформації, органам влади та місцевого самоврядування необхідно періодично збільшувати кількість обчислювальних та людських ресурсів. Щоб оптимізувати цей процес, ми плануємо перенести основні державні ІТ-сервіси у "хмари", - йдеться в повідомленні.

Загалом, цей закон дозволить прибрати корупційні ризики під час закупівлі серверного обладнання. Також віднині пришвидшиться впровадження інновацій в органах влади.

Також закон про хмарні послуги зробить Україну привабливою для найбільших світових вендорів хмарних сервісів — Microsoft, AWS, Google Cloud.

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