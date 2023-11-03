Державний бюджет на 2024 рік: Шмигаль розповів про пріоритетні напрями виділення грошей

В першу чергу гроші підуть на оборону й перемогу України.

В Україні уряд ухвалив проєкт Державного бюджету на 2024 рік до другого читання.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’є-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, головний пріоритет - оборона й перемога України.

“Всі кошти українських платників податків будуть і надалі спрямовуватися виключно на забезпечення Сил безпеки та оборони, на виготовлення нової зброї й техніки. Одночасно залишаємо серед пріоритетів соціальну сферу, освіту, медицину, відновлення економіки через підтримку бізнесу. Завдяки перегляду макроекономічного прогнозу також очікуємо певного зменшення дефіциту бюджету”, - наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Шмигаль розповів, як Україна захистила об'єкти енергетики від ударів Росії.

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