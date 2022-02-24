Державний кордон України атакували російські війська з боку РФ та РБ - ДПСУ

Державний кордон України атакували російські війська з боку РФ та РБ - ДПСУ

Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим.

Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

Про це повідомили 24 лютого у Державній прикордонній службі.

Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.

В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу.

Щодо поранень серед охоронців кордону інформація уточнюється.

Путін оголосив про початок спеціальної військової операції на Донбасі.

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