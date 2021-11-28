Держбюро розслідувань розпочало кримінальне провадження стосовно журналіста Бутусова

Юрій Бутусов виклав у мережу відео, на якому стріляє з 152-мм гаубиці.

Державне бюро розслідувань заявило, що перевірить законність дій журналіста Юрія Бутусова на відео, яке він виклав на своїй сторінці у Facebook. Кримінальне провадження вже розпочато.

Про це інформує пресслужба ДБР.

"28 листопада (насправді 27 листопада - ред.) 2021 року журналіст виклав відео, де він здійснює постріли з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: "по окупантах вогонь". Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань, але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну", - зазначають у Бюро.

Усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені, зазначили у ДБР. У тому числі в порядку статті 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 ККУ (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Будуть перевірені також і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння.

Сьогодні, в День пам'яті жертв Голодомору, мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас. Україна веде Війну за Незалежність, і ми в цій війні переможемо, бо у тих, хто б'ється за свободу гарна пам'ять. Ніколи знову вільних людей в Україні ніхто не поставить на коліна - ні слуга одного олігарха, ні слуги Путіна. Тому сьогодні о 16.00 запалюємо свічки. Апдейт: час зйомки та місце зйомки будуть вказані колись пізніше. Відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві. Нічого героїчного в цьому відео нема, просте слово до дня Голодомору. Знято в суворій відповідності до діючих конвенцій та заборон. Опубліковано Юрієм Бутусовим Пʼятниця, 26 листопада 2021 р.

"За попередніми висновками, подія відбулася за межами зони ООС. Але суспільство отримає повну і вичерпну відповідь після детальної перевірки. Закликаємо усіх громадян України при публікації будь-яких матеріалів враховувати можливі негативні наслідки для інформаційної безпеки держави", - йдеться у повідомленні.

Водночас Юрій Бутусов відреагував на відкриття проти нього кримінального провадження. Журналіст вважає це помстою президента.

"Президент Зеленський помстився мені за свою ганебну пресконференцію. Державне бюро розслідувань тільки що порушило проти мене справу за статтею 437 - планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбас та вісім років війни. Тобто це я все почав. На думку президента саме я оприлюднив відео з Байрактару і тим самим спричинив смерті наших воїнів (кого саме, звичайно, не сказав). Постріл з гармати, який був колись зроблений, це тепер привід для ескалації, хоч я і написав, що це було давно", - написав Бутусов.

Президент Зеленский помстився мені за свою ганебну прес-конференцію. Державне бюро розслідувань тільки що порушило проти... Опубліковано Юрієм Бутусовим Неділя, 28 листопада 2021 р.

Як повідомлялося, під час пресконференції президент наголосив, що Бутусов неодноразово "зливав" внутрішню українську інформацію. Глава держави заявив, що Бутусов — це перша людина, яка показала інформацію щодо відповіді нашого українського дрона по збройних формуваннях на Донбасі. Внаслідок цього міжнародна спільнота почала вимагати пояснень від України.

Читайте також: