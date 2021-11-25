ЗМІ звинуватили ОП у неправомірному використанні державних ресурсів: у Зеленського відповіли

Сам очільник ОП написав на своїй сторінці у Facebook, що ювілей, який припав на неділю, особливо не відзначав.

Державна дача в Карпатах, літаки ДСНС для гостей зі столиці та скорочений робочий день на Банковій - і все начебто заради ювелію очільника Офіса президента Андрія Єрмака. "Українська правда" опублікувла журналістське розлідування, в якому автори закидають голові ОП неправомірне використання державних ресурсів.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 25 листопада.

Розслідувачі стверджують, що минулої п'ятниці, 19 листопада, Єрмак нібито, вочевидь, разом з президентом полетіли святкувати на державну дачу, в неділю повернулися для участі у заходах до Дня Свободи і Гідності і того ж дня - до понеділка - знов начебто вирушили в Карпати.

В Офісі президента у відповідь підтвердили, що президент в п'ятницю дійсно відбув на державну дачу. Користування гвинтокрилами, як і резиденцією, кажуть на Банковій, відбувалося згідно із протоколами. Перевезення сторонніх осіб державним коштом в ОП заперечили, а щоб повідомити про це розслідувачів, кажуть в Офісі глави держави, забракло часу, адже інформаційний запит отримали в день виходу розслідування.

Сам Андрій Єрмак написав на своїй сторінці у Facebook, що ювілей, який припав на неділю, особливо не відзначав, мовляв, лише в понеділок заїхав до своїх батьків, а у вівторок приймав вітання в офісі.