Держдеп США розповів, як насправді ставляться американські урядовці до Зеленського

В Західних ЗМІ все частіше стали з'являтися публікації щодо реального ставлення керівництва США до українського президента Володимира Зеленського.

На тлі широкого обговорення заяв американської конгресвумен Вікторії Спартц стосовно діяльності керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, виникає питання стосовно довіри американських урядовців до чинної української влади.

Під час брифінгу речника Держдепу США Джон Кірбі прокоментував ці чутки, повідомляє "Зеркало тижня".

На питання журналістки стосовно статті Томаса Фрідмана, яка нещодавно вийшла у The New York Times, Кірбі заявив що у Білому домі "захоплюються лідерством і мужністю президента Володимира Зеленського в цей час війни".

Кірбі додав, що від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, Джо Байден неодноразово спілкувався з Володимиром Зеленським. Американський лідер розуміє, що президент України та увесь український народ перебувають у постійному стресі та напрузі, тому Сполучені Штати продовжують підтримувати країну у боротьбі із загарбниками.

"Він приватно та публічно висловлював повагу до президента Зеленського та викликів, з якими він та його співгромадяни стикаються" - наголосив Джон Кірбі.

Натомість у статті "Чому візит Пелосі на Тайвань є абсолютно безрозсудним" на думку автора статті американські офіційні особи набагато більше стурбовані керівництвом України, ніж вони показують.

Нагадаємо, що у Вашингтоні не вбачають причин для ескалації напруженості з Китаєм на тлі прибуття спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань.

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