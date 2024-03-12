Держдума РФ захотіла "скасувати" передавання Криму Україні 1954 року: що каже МЗС

У Держдумі РФ придумали черговий абсурдний вчинок: російські депутати внесли "законопроєкт" про визнання "незаконним" рішення радянської влади у 1954 році передати Україні Крим.

Автори ініціативи – депутат від провладної "Єдиної Росії", відомий українофоб Костянтин Затулін та кримський колаборант Сергій Цеков.

Вони чомусь вирішили, що після такого рішення союзникам України "стане набагато складніше" підтримувати законні вимоги України щодо повернення Криму.

Реакція МЗС України

У МЗС України назвали це "нікчемною спробою російської диктатури легітимізувати власні грубі порушення міжнародного права".

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МЗС наголошує, що це сама Росія грубо порушила і продовжує порушувати власні ж зобов’язання, оскільки свого часу юридично, документально та недвозначно визнавала кордони сучасної України як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях.

"Сотні разів спіймана на брехні та скомпрометована російська влада може скільки завгодно продовжувати свою пропаганду, зокрема під виглядом законотворчості, але це не змінить визнаної світовим співтовариством реальності: Крим – це Україна.

Зазначений законопроєкт Держдуми лише зайвий раз підтверджує, що цей факт, як і неминучість деокупації, чітко усвідомлюють і в Москві, тому й виникають такі панічні ініціативи", – йдеться в повідомленні українського Міністерства закордонних справ.

Раніше ми писали, скільки кримських татар перебувають в ув'язненні окупантів.

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