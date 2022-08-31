Держгеокадастр запровадив спрощену процедуру отримання витягу з НГО

З 25 липня автоматизовано витяги з технічної документації з нормативної грошової оцінки (НГО) земель, повідомляють у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Це запроваджено Постановою КМУ №753 (чинна з 06.07.2022) і стосується земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Формувати витяги тепер можна в електронній формі без участі працівників Держгеокадастру, що значно спрощує та прискорює процедуру отримання по всій Україні.

За словами в.о. голови Держгеокадастру Сергія Завадського, плата за землю — важливе джерело доходів місцевих бюджетів нарівні з ПДФО та єдиним податком.

«Отримувати ці кошти сьогодні надзвичайно важливо для громад, особливо для тих, які розташовані в зоні бойових дій: від роботи місцевих органів влади та їхніх комунальних служб буквально залежать життя і здоров’я людей», — пояснює очільник Держгеокадастру.

У новій формі витягу з НГО його дійсність підтверджується QR-кодом, а замовити витяг можна за посиланням https://e.land.gov.ua/services. На сьогодні цим сервісом скористалися вже 50 508 разів. Із них 623 витяги замовлено в Харківській області, 376 — у Херсонській та 256 — в Запорізькій, чиї території потерпають від постійних обстрілів агресора.

Крім того, завдяки Закону України № 2145­-IX (чинний з 07.04.2022) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» укладено строком на один рік 3 023 договорів оренди 6 227 земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 38 815,83 гектара. Розмір орендної плати не перевищує 8% від НГО земельної ділянки, що визначається від середньої НГО в області.