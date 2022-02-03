Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Держприкордонслужба розповіла, чи обмежуватиме виїзд українців призовного віку

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Держприкордонслужба розповіла, чи обмежуватиме виїзд українців призовного віку

facebook/ДПСУ

Таку заяву ДПСУ опублікувала у відповідь на черговий російський фейк.

Державна прикордонна служба запевнила, що не планує обмежувати виїзд за кордон українців призовного віку.

Таку заяву ДПСУ опублікувала у відповідь на черговий російський фейк, повідомляє "Укрінформ".

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко закликав громадян не вестись на провокації, які поширюють Росія та її маріонетки в ОРДЛО.

"Держприкордонслужба жодним чином не обмежувала і не ухвалювала рішення про обмеження в праві вільного пересування громадян. Ми не керуємось ні віком, ні статтю громадян, яких начебто планують обмежити в праві пересування. Прикордонники діють виключно в межах чинного законодавства", — сказав Демченко.

За його словами, мета таких заяв — дестабілізація ситуації в Україні.

Раніше повідомлялося, що на Банковій мітингували рідні строковиків, які загинули на службі.

Нагадаємо, що в Україні хочуть скасувати призов від 2024 рокущо це означатиме для української армії.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про збільшення чисельності армії на 100 тисяч людей. Модель інтенсивної системи військової підготовки може стати альтернативою строковій службі. У разі успішності цієї моделі призов можуть припинити уже від 1 січня 2024 року.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація