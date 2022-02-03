Держприкордонслужба розповіла, чи обмежуватиме виїзд українців призовного віку

Таку заяву ДПСУ опублікувала у відповідь на черговий російський фейк.
Державна прикордонна служба запевнила, що не планує обмежувати виїзд за кордон українців призовного віку.
Таку заяву ДПСУ опублікувала у відповідь на черговий російський фейк, повідомляє "Укрінформ".
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко закликав громадян не вестись на провокації, які поширюють Росія та її маріонетки в ОРДЛО.
"Держприкордонслужба жодним чином не обмежувала і не ухвалювала рішення про обмеження в праві вільного пересування громадян. Ми не керуємось ні віком, ні статтю громадян, яких начебто планують обмежити в праві пересування. Прикордонники діють виключно в межах чинного законодавства", — сказав Демченко.
За його словами, мета таких заяв — дестабілізація ситуації в Україні.
Раніше повідомлялося, що на Банковій мітингували рідні строковиків, які загинули на службі.
Нагадаємо, що в Україні хочуть скасувати призов від 2024 року: що це означатиме для української армії.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про збільшення чисельності армії на 100 тисяч людей. Модель інтенсивної системи військової підготовки може стати альтернативою строковій службі. У разі успішності цієї моделі призов можуть припинити уже від 1 січня 2024 року.
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