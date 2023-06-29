Держприкордонслужба розповіла, які категорії чоловіків найчастіше виїжджають за кордон

Під час воєнного стану та мобілізації тільки окремі категорії чоловіків мають право виїжджати з країни.

У Держприкордонслужбі повідомили, які категорії чоловіків найчастіше перетинають кордон Україні під час воєнного стану.

Про це інформує пресслужба відомства.

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У повідомленні вказується, що 45% чоловіків у віці 18-60 років, які виїжджають за межі країни, є водіями, які працюють на підприємствах.

Крім того, за кордон виїжджали чоловіки з інвалідністю та ті, хто є багатодітними батьками, таких по 16% у кожній категорії.

7% чоловіків, які виїхали за країни, є непридатними для військової служби, а 6% – перевізниками гуманітарного вантажу.

10% "виїзних" чоловіків належать до наступних категорій:

супроводжують осіб з інвалідністю;

мають службове відрядження;

заброньовані за органами влади;

самостійно виховують дитину до 18 років.

Держприкордонслужба повідомила, що. Через початок літнього сезоні потік людей збільшився до 100-110 тисяч.

"Багато жінок та дітей їдуть відпочивати, навчатися чи брати участь у спортивних заходах", – розповідають у Державній прикордонній службі.

Статистика Держприкордонслужби щодо перетину кордону чоловіками / Фото: facebook.com/DPSUkraine

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Закарпатській області на пункті пропуску "Тиса" прикордонники затримали 58-річного чоловіка, який намагався виїхати за кордон. Він показав прикордонникам три свідоцтва про народження дітей, два з яких виявились фальшивкою.

Крім того, ми раніше інформували, що стала відома кількість українців, які за допомогою системи "Шлях" виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року та наразі не повернулися до України.

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