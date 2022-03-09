Держспецзв’язку попереджає про масове розсилання шкідливого ПЗ на електронні скриньки українців

Держспецзв’язку попереджає про масове розсилання шкідливого ПЗ на електронні скриньки українців

Усіх, хто отримав такий лист, просять звернутись до фахівців.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA опублікувала попередження про масове розсилання прихованого шкідливого програмного забезпечення.

Про це повідомляє Держспецзв’язку.

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Команда CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, виявила розсилку електронних листів із скриньки mariya@posish.club з темою "лист схвалення касового забезпечення", що містить вкладення "лист підтримки.xlsx".

Під час відкриття завантажується шкідливе програмне забезпечення FormBook, яке використовується для викрадення даних.

В урядовій команді реагування на комп'ютерні надзвичайні події України просять усіх, хто отримував або відкривав зазначений лист, негайно повідомити про це на поштум cert@cert.gov.ua .

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