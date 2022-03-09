Держспецзв’язку попереджає про масове розсилання шкідливого ПЗ на електронні скриньки українців

Усіх, хто отримав такий лист, просять звернутись до фахівців.
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA опублікувала попередження про масове розсилання прихованого шкідливого програмного забезпечення.
Про це повідомляє Держспецзв’язку.
Команда CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, виявила розсилку електронних листів із скриньки mariya@posish.club з темою "лист схвалення касового забезпечення", що містить вкладення "лист підтримки.xlsx".
Під час відкриття завантажується шкідливе програмне забезпечення FormBook, яке використовується для викрадення даних.
В урядовій команді реагування на комп'ютерні надзвичайні події України просять усіх, хто отримував або відкривав зазначений лист, негайно повідомити про це на поштум cert@cert.gov.ua.
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