Держзрада у 17: дівчина на Прикарпатті наводила російські ракети, щоб знищити ТЕС

Зрадниця України

На Івано-Франківщині зірвали підготовку нових ударів по енергетичній інфраструктурі Прикарпаття. До коригування атак була залучена неповнолітня дівчина, завербована РФ.

Про це повідомила СБУ.

Що відомо про 17-річну агентку РФ

Служба безпеки України викрила та затримала 17-річну мешканку Івано-Франківська, яка, за версією слідства, працювала на російську воєнну розвідку та допомагала ворогу готувати нові ракетні удари по енергетичних об’єктах регіону.

У СБУ повідомили, що ключовою ціллю для російських спецслужб була Бурштинська теплова електростанція. Агентка мала перевірити її стан після попередніх атак і зібрати дані, необхідні для коригування нових обстрілів.

«Фігурантка здійснювала дорозвідку поблизу стратегічного енергооб’єкта, фіксувала зовнішній периметр та передавала отриману інформацію представникам спецслужб РФ», — зазначили в СБУ.

Як з’ясувало розслідування, дівчину дистанційно завербували після того, як вона залишила оголошення про пошук роботи на одному з інтернет-ресурсів. За виконання завдань їй пообіцяли швидкий і легкий заробіток.

Для уникнення викриття агентка змінювала маршрути пересування: спершу виїжджала з обласного центру на таксі, а до району Бурштинської ТЕС прямувала пішки. На місці вона здійснювала фото- та відеознімання будівель із прив’язкою до геолокації, а також «вивчала» одну з опорних підстанцій.

Фігурантку затримали безпосередньо поблизу стратегічного об’єкта. Під час затримання правоохоронці вилучили смартфон із розвідданими та листуванням з куратором. Під час обшуку в помешканні дівчини також знайшли ще чотири мобільні телефони, які вона використовувала для конспірації.

«Зібрані матеріали підтверджують, що дії фігурантки створювали реальну загрозу енергетичній безпеці регіону», — наголосили в СБУ.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зараз вона перебуває під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Оперативно-слідчі дії проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, в Україні викрили чергового агента ФСБ — курсанта одного з військових вишів. За даними СБУ, він передавав ворогу координати для можливих ракетних ударів по навчальних корпусах, казармах і полігонах, а також по оборонних підприємствах регіону. Зрадник готував детальні графіки перебування особового складу, які могли бути використані для коригування атак.

Агента затримали безпосередньо на території навчального закладу під час формування «звіту» для російських спецслужб. Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.