Десант у Покровську: Зеленський розкрив подробиці

© Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому «нічого не відомо» про проведення будь-якої спеціальної операції Головного управління розвідки (ГУР) у місті Покровськ Донецької області.

Про це глава держави повідомив під час зустрічі з журналістами 3 листопада.

«Я не знаю про спецоперацію ГУР, якщо чесно. Тобто, була висадка. У нас є спецпризначенці, яких задіює Генштаб і Збройні сили в будь-якій операції. Безумовно, про це треба важливо не говорити. ГУРівці хлопці, славні хлопці, які допомагають Збройним силам. Їх там 21-30 людей може і було», — сказав Зеленський.

Реклама

Водночас глава держави зазначив, що тисячі військовослужбовців ЗСУ стримують РФ на фронті, тому дуже важливо з повагою ставитися до них.

«ГУРівці, ЦСО „Альфа“, Сили спеціальних операцій, Національна поліція, Національна гвардія — всі ці хлопці, вони всі молодці. Молодці, але ми повинні з вами розуміти, що ДШВ, морпіхи, штурмовики, і ті бригади механізовані, про які я вам сказав, — це головний сьогодні паркан для „руських“ — сказав Зеленський.

Водночас він зауважив, що у Покровську відбуваються спецоперації різного характеру, окрім того, вони «відбувається всюди, по всій лінії фронту», проте про більшість не слід говорити.

Також Зеленський нагадав про значне скупчення російських військ — близько 170 тисяч — в районі Покровська, зазначивши, що ворог планує перекинути туди ще більше сил.

Реклама

«Не можуть жодні спецпризначенці це перемогти, це просто неможливо. Тільки Збройні сили можуть це зробити, за підтримки всіх інших сил», — підкреслив Зеленський.