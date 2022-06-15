Десантники РФ відмовилися йти в атаку після того, як ЗСУ дали копняка їм на Бахмутському напрямку

Десантники РФ відмовилися йти в атаку після того, як ЗСУ дали копняка їм на Бахмутському напрямку

Російські десантники отримали на горіхи від ЗСУ під час штурму траси "Бахмут-Лисичанськ".

Вояки отримали на горіхи так сильно, що не дорахувалися чимало своїх товаришів і в результаті відмовилися ще раз іти в наступ.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

За його інформацією, 13 червня угруповання повітряно-десантних військ та 1-го армійського корпусу "ДНР" зробило спробу взяття під контроль траси Бахмут-Лисичанськ.

"Під час штурмових дій загинуло 12 військовослужбовців ЗС РФ, 16 – поранено. Після невдалого наступу особовий склад, який брав участь у бойових діях, відмовляється надалі йти в атаку", - проінформував журналіст.

Нагадаємо, раніше Роман Цимбалюк повідомив про те, що в армії РФ почали безвісти зникати військовослужбовці українського походження. Вони призначаються зрадниками, їхм затримують під час перебування у польових таборах.

Нагадаємо, що під час бойових дій у Донецькій області було знищено зведений загін 55-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 55115, Кизил, Республіка Тува) та підрозділи федеральної служби військ національної гвардії РФ.

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