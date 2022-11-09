Десантники з Донеччини приземлили російський БПЛА “Орлан-10”: фото, відео

Дрон рашинстів українські бійці перетворили на купку металобрухту.
На одному з напрямків ведення бойових дій десантники з Донеччини збили російський безпілотник "Орлан-10".
Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ.
"В районі виконання завдань, мобільними вогневими групами 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України назавжди приземлено російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
Втрати РФ у війні проти України
Станом на 9 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 77 950 осіб. За минулу добу українські бійці ліквідували 780 загарбників, а також 12 танків, 11 артилерійських систем, та 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
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