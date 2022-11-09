Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Десантники з Донеччини приземлили російський БПЛА “Орлан-10”: фото, відео

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
474
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Десантники з Донеччини приземлили російський БПЛА “Орлан-10”: фото, відео

Десантники з Донеччини збили безпілотник "Орлан", фото / ДШВ ЗСУ

Дрон рашинстів українські бійці перетворили на купку металобрухту.

На одному з напрямків ведення бойових дій десантники з Донеччини збили російський безпілотник "Орлан-10".

Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

"В районі виконання завдань, мобільними вогневими групами 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України назавжди приземлено російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ у війні проти України

Станом на 9 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 77 950 осіб. За минулу добу українські бійці ліквідували 780 загарбників, а також 12 танків, 11 артилерійських систем, та 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
474
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація