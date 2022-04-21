Десантно-штурмові війська ЗСУ- призначення, склад, озброєння

Десантно-штурмові війська України - війська для завдань будь-якої складності в будь-яких умовах. Про історію ДШВ ЗСУ, з яких підрозділів складаються ці війська, яке озброєння у цього роду військ, де навчаються на десантників - у матеріалі ТСН.ua

Десантні війська (Десантно-штурмові війська України) - хто вони

Десантно-штурмові війська (ДШВ) - це окремий рід військ Збройних Сил України (ЗСУ). Десантно-штурмові війська призначені для раптового захоплення ворога, виконання тих бойових завдань у тилу ворога, які неможливо виконати іншими силами та засобами. ДШВ перебувають у постійній бойовій готовності, спроможні виконувати завдання будь-якої складності у будь-яких умовах. Цій рід військ характеризується високою маневровністю та автономністю дій. Бойовий склад Десантно-штурмових військ за цілями, завданнями та функціями, укомплектованістю, оснащеністю належать до сил негайного реагування ЗС України та інших складових сил оборони держави.

Десантно-штурмові війська призначені для:

швидкого розгортання з метою прикриття (оборони) окремих напрямків (районів),

ведення наступальних (штурмових) дій, а також охоплення противника повітрям,

ведення бойових дій у його тилу.

перешкоджання управлінню військами противника та його роботи в тилу;

унеможливлення планомірного використання резервів противником;

боротьба з повітряними десантами та угрупуваннями противника, що прорвалися;

утримання важливих об'єктів і рубежів з метою забезпечення швидкого розгортання власних військ та сил на визначених територіях.

Операції які проводяться Десантно-штурмовими військами дозволяють:

розширити зону ведення воєнних дій від переднього краю до тилової границі;

посіяти паніку та паралізувати дії противника і його волю до опору;

дезорганізувати його систему управління військами та зброєю, роботу тилу.

Історія Десантно-штурмових військ ЗСУ

До 2012 року цей рід військ називався Аеромобільними військами, з 2012 до 2017 року Аеромобільні війська були перейменовані у Високомобільні десантні війська - ВДВ. Абревіатура ВДВ була калькою запозиченою у пострадянських країн. Тому у жовтні 2017 року командування ВДВ затвердило новий бренд. У 2017 році ВДВ перейменували на Десантно-штурмові війська. Змінено дату професійного свята військ, своє професійне свято Десантно-штурмові війська відзначають 21 листопада, в День архістратига Михаїла.

21 листопада 2017 року на Михайлівській площі в Києві під час урочистої церемонії Президент України й військове командування представили нову символіку ДШВ.

Блакитні берети замінені на берети кольору марун (бордовий колір) разом із новим беретним знаком.

Вручений штандарт командувача десантно-штурмових військ та прапор роду військ.

Затверджений текст присяги десантника.

ДШВ ЗСУ

Склад Десантно-штурмових військ України Збройних сил України

До складу входить командування ДШВ ЗС України, бойові з’єднання, військові частини, підрозділи бойового та тилового забезпечення.

За функціональним призначенням Десантно-штурмові війська розподіляють на:

Десантно-штурмовий компонент — десантно-штурмові та аеромобільні підрозділи, військові частини, з’єднання, призначені для ведення десантно-штурмових дій.

— десантно-штурмові та аеромобільні підрозділи, військові частини, з’єднання, призначені для ведення десантно-штурмових дій. Повітрянодесантний компонент — парашутно-десантні, десантно-штурмові підрозділи, військові частини, з’єднання та повітрянодесантна військова частина призначені для ведення бою, бойових дій різними за складом та характером завдань, що виконуються повітряними десантами.

— парашутно-десантні, десантно-штурмові підрозділи, військові частини, з’єднання та повітрянодесантна військова частина призначені для ведення бою, бойових дій різними за складом та характером завдань, що виконуються повітряними десантами. Штурмовий компонент - у порівнянні з лінійними підрозділами він характеризується поєднанням високої тактичної мобільності та підвищеними вогневими можливостями.

Яке озброєння та військова техніка у десантників України

Сьогодні на озброєнні у ДШВ такі види зброї:

Стрілецька зброя: автомати, кулемети, снайперські гвинтівки, гранатомети.

Бронетанкова техніка: бронетранспортери, БТР-80; БТР-3ДА, бойові машини БМД-1; БМД-2; БМП-1; БМП-2; танки Т-80БВ, бронеавтомобіль «Козак-2М1», КрАЗ Спартан, інші зразки озброєння.

Артилерійське озброєння: самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акація», самохідна гармата 2С9 «Нона», причіпна гаубиця Д-30, РСЗВ БМ-21 «Град», 82-мм міномет 2Б-14 «Піднос», автоматичний міномет 2 Б9 «Васильок», 120-мм міномет 2Б11, протитанкові ракетні комплекси «Стугна-П», «Фагот», «Конкурс» та «Штурм-С», рухомі пункти управління та інша техніка.

Озброєння ППО: зенітні ракетні комплекси «Стріла-10», переносні зенітні ракетні комплекси «Ігла», зенітні артилерійські установки ЗУ 23-2, радіолокаційні станції та рухомі пункти управління тощо.

Автомобільна техніка.

Сучасна технологічна зброя: БПЛА, комплекси розвідки, РЕБ, наземні роботизовані комплекси.

Поряд з десантуванням особового складу парашутним способом з літаків, приділяється велика увага підготовки військовослужбовців до безпарашутного десантування та евакуації за допомогою КЗБО «АДАПТЕР-М1», «КАНАТ-1». Випробувані нові умови десантування вантажів парашутним способом з мінімально допустимої висоти, впроваджується використання парашутних систем компанії «Airbornе Systems», систем точного десантування вантажів «Micro Fe», «Fair Fey», інших систем, що мають код номенклатури відповідно до стандартів НАТО, стоять на озброєнні ЗС США, провідних країн Європи та Близького Сходу.

Символи ДШВ ЗСУ

Берети марунового (бордового) кольору.

марунового (бордового) кольору. Емблема також марунового кольору зображує парашут срібного кольору з розкритим куполом та осями, в центрі якого – меч з хвилястим лезом вістрям донизу та держаком золотого кольору. Верхня частина зображення накладена на два розгорнутих крила золотого кольору, а нижня частина – на стрічку сіро-сталевого кольору з написом чорними літерами девізу «ЗАВЖДИ ПЕРШІ».

Символи ДШВ

На прапорі на лицьовій стороні полотнища марунового кольору в центрі вміщено зображення емблеми ДШВ. На зворотній стороні в центрі вміщено зображення Архистратига Михаїла в бойових обладунках. У центрі стрілоподібної верхівки древка прапора емблема ДШВ ЗСУ.

на лицьовій стороні полотнища марунового кольору в центрі вміщено зображення емблеми ДШВ. На зворотній стороні в центрі вміщено зображення Архистратига Михаїла в бойових обладунках. У центрі стрілоподібної верхівки древка прапора емблема ДШВ ЗСУ. Одне з прізвисько українських десантників — єноти. Тому так багато зображень цієї тварини у сувенірній продукції десантних військ, ілюстраціях.

Де навчаються десантники

Підготовка офіцерського складу здійснюється у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, на факультеті підготовки спеціалістів Десантно-штурмових військ Військової академії у місті Одеса та на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу в НУ ім. В.О. Сухомлинського в Миколаєві.

Підготовка командирів артилерійських, інженерних, зв’язку, медичних, розвідувальних та інших підрозділів здійснюється у ВВНЗ Збройних Сил України.

Підготовка сержантського та рядового складу здійснюється на базі 199 Навчального центру ДШВ ЗС України та інших навчальних центрів ЗС України.

«Столицею» Десантно-штурмових військ є Житомир. Саме тут знаходиться ДШВ ЗС України, окрема десантно-штурмова бригада, навчальний центр, загальновійськовий полігон ДШВ ЗС України та інші підрозділи забезпечення. Недарма одна із Житомирських вулиць має назву Героїв Десантників.

Десантно-штурмові війська у війні з Росією

Українські десантники - активні учасники російсько-української війни з 2014 року, брали участь у війнах та миротворчих війнах у Югославії, в Іраку, Сьєрра-Леоне, Косово, Ліберії. З перших днів війни українські десантники знищують російські підрозділи на території України, захоплюють ворожу техніку, визволяють окуповані російськими військами українські населені пункти.

Цими днями на Донеччині, бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили підрозділ проросійських терористів. Нещодавно, підрозділи 80 окремої десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ провели блискучу операцію щодо знищення сил підрозділів ЗС російської федерації. Завдяки професіоналізму та мужності бійців реактивного артилерійського підрозділу 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ на Харківському напрямку було знищено командний пункт, велику кількість військової техніки, а також колону підрозділів морської піхоти окупантів. Нещодавно в районі інтенсивних боїв, українськими воїнами-десантниками було розбито та знищено бронегрупу одного із підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС російської федерації, місто Томськ.



