"Фламінго" може стати "Томагавком": експерт назвав, як цього досягти

Ракета Фламінго / © Associated Press

Українська ракета «Фламінго», попри її відносну простоту, має потенціал для модернізації та може досягти рівня американської крилатої ракети «Томагавк».

Про це розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в ефірі «Фабрики новин», передає УНІАН.

«Дешеве, але якісне рішення»

Коментуючи виробництво «Фламінго», яке дехто називає «гаражним», експерт зазначив, що це «дуже цікаве технологічне рішення». За його словами, ця ракета є «дешевим, але якісним рішенням», і можливість доставляти до тонни корисного навантаження є надзвичайно важливою для України.

Анатолій Храпчинський нагадав, що Росія, обходячи санкції, нарощує власне виробництво озброєння. Тому Україна має збільшувати свої можливості для ударів по військових заводах РФ. Експерт підкреслив, що для ефективного ураження виробничих потужностей 150 кг вибухівки, яку несуть дрони, недостатньо.

Модернізація та майбутнє «Фламінго»

Хоча «Фламінго» поки що не може, як «Томагавк», змінювати ціль під час польоту, Храпчинський упевнений, що це лише питання часу. За його словами, «композитні матеріали, поява власного двигуна» — все це в майбутньому дозволить ракеті стати ще більш ефективною.

«Нам треба чимось бити по території Росії… й тут зрозуміло, що потрібно буде навантажувати ППО ворога. Але одне — запускати 100 ударних безпілотників та одну ракету з тонною корисного навантаження, а інша справа — просто запускати 100 ударних безпілотників», — додав експерт.

Він натякнув, що «Фламінго» має значно досконалішу «начинку», ніж це було офіційно показано.

Нагадаємо, немає жодних сумнівів в існуванні крилатої ракети «Фламінго», яку називають найважливішою розробкою українського ВПК, попри чутки, що поширюють в інформаційному просторі.

Україна має масштабувати виробництво власних балістичних ракет типу «Сапсан», «Фламінго» та іншого далекобійного озброєння. Це один із важелів, яким вдасться зупинити Росію та змусити агресора перейти до зупинення ведення бойових дій.