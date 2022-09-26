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Дешево, сердито і жодної копійки з держбюджету: у РФ вигадали нехитрий спосіб, як забезпечити зимовим одягом армію

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Дешево, сердито і жодної копійки з держбюджету: у РФ вигадали нехитрий спосіб, як забезпечити зимовим одягом армію

Фото: Державне бюро розслідувань

У РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків.

Їх змусили купувати його самостійно.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На території РФ тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної російським військово-політичним керівництвом. Ростовська область закрита на в’їзд та виїзд. Особам, що перебувають не за місцем прописки, через родичів, наказано протягом трьох діб з’явитись до військоммату.

"Особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Бєлгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти, зокрема, це теплий одяг", - зазначають у Генштабі ЗСУ.

Також повідомляється, що з 24 вересня цього року, у Севастополі, на базі автомобільного батальйону Чорноморського флоту, розпочато підготовку відмобілізованих.

Нагадаємо, вночі Запоріжжя знову зазнало ракетного удару. Інформації про потерпілих станом на 07:00 26 вересня немає.

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