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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
472
Час на прочитання
2 хв

Ціни на продукти дешевого сегмента зросли: економіст пояснив, у чому причина

Попит на дешеві продукти спричинив зростання цін, зокрема, на хліб та овочі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ціни на продукти

Ціни на продукти / © ТСН.ua

За рік в Україні показник інфляції сягнув 15%, а вартість продовольчого кошика зросла на 20%. Через зменшення доходів дедалі більше людей почали економити на харчуванні.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Олег Пендзин, економіст.

«Середній клас — той індикатор, за яким можна відстежувати реальні доходи людей. Чому так сильно здорожчав дешевий сегмент? Тому що середній клас потихеньку починає сповзати з преміумсегмента харчового кошика в дешевий сегмент. А там і так сидить бідне населення, і там з’являється додатковий попит», — пояснив економіст.

За даними опитувань, 46% населення намагаються економити на харчуванні, шукаючи дешевші продукти.

«М’ясо не дуже зростає. А хліб і картопля підскочили дуже сильно, тому що там — подвійний попит», — завершив Пендзин.

Які продукти найбільше здорожчали у квітні: статистичні дані

У квітні 2025 року в Україні зафіксовано найвищий рівень інфляції від початку року — ціни зросли на 15,1% порівняно з квітнем 2024 року.

«Інфляція на споживчому ринку у квітні 2025 року порівняно з березнем 2025 року становила 0,7%, від початку року — 4,3%», — уточнили у статистичному відомстві.

В Україні за рік суттєво зросли ціни на базові харчові продукти. Про це свідчать дані офіційної статистики.

Найбільше здорожчали:

  • яйця — на 74,6% у річному вимірі, хоча у квітні ціна трохи знизилася на 2,5% завдяки сезонним чинникам

  • овочі — зросли в ціні на 35,8%, за останній місяць — ще на 0,9%

  • соняшникова олія — здорожчала на 34,8% за рік і на 0,4% у квітні

За рік в Україні значно здорожчали також вершкове масло (на 30,1%), фрукти (на 25,3%) та хліб (на 21,8%).

Згідно з даними Держстату, одяг і взуття здешевшали: одяг здешевшав на 4,9%, а взуття — на 3,9% за рік.

Водночас послуги в інших сферах стали дорожчими:

  • охорона здоров’я здорожчала на 13,5%, транспорт — на 6,9%

  • зв’язок — на 18,5%

Ціни на освіту зросли на 12,1%, а відпочинок здорожчав на 1,3%.

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Дата публікації
Кількість переглядів
472
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