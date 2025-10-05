Десять ударів по Запоріжжю: з'явилися жахливі фото наслідків

Наслідки атаки / © ДСНС

У ніч проти 5 жовтня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Запоріжжя, використавши «Шахеди» та керовані авіабомби.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, по місту було завдано щонайменше десять ударів. Частина Запоріжжя без світла.

«Унаслідок атаки в кількох районах міста виникли перебої з електро- та водопостачанням. На території одного з підприємств спалахнула потужна пожежа, яку наразі гасять рятувальники», — уточнив він.

Наслідки атаки / © ДСНС

Кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб, серед них є жінки з уламковими пораненнями. Усі потерпілі отримують медичну допомогу. Також підтверджено загибель однієї жінки.

Окрім того, зафіксовано влучання в житлові будинки, у декількох із них виникли пожежі.

Наслідки атаки

На місцях ударів працюють служби ДСНС, поліція та енергетики. Відновлення інфраструктури розпочнеться після усунення загрози повторних атак.

Наслідки атаки

Нагадаємо, Львів вже декілька годин перебуває під ворожою атакою. У місті частково зникло світло.

