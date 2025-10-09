ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2075
1 хв

Десятки дронів в повітряному просторі України: куди летять "Шахеди"

Російські дрони зафіксовані над Сумською, Чернігівською та Харківською областями.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Дрони РФ атакують Україну

Дрони РФ атакують Україну / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

В повітряному просторі України ввечері четверга, 9 жовтня, зафіксовано декілька десятків груп БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Декілька десятків груп БпЛА на Сумщині та Чернігівщині в південному/південно-західному напрямках», — йдеться у повідомленні.

Також фіксуються нові групи БпЛА:

  • на сході Харківщини у західному напрямку.

  • на північному сході Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;

  • на заході та в центральній частині Сумщини, курс - південний/південно-західний;

  • на сході та півночі Полтавщини, курс - південний/південно-західний на півдні Полтавщини, курс - південний;

  • на сході та заході Житомирщини, курс - південно-західний;

  • на півночі Херсонщини та сході Миколаївщини, курс - північно-західний;

  • над Нікопольським р-ном Дніпропетровщини, курс - північно-західний/північно-східний;

  • на півночі Вінниччини, курс - південно-західний;

  • на півночі Хмельниччини, курс - західний;

  • на сході Харківщини, курс - західний.

Нагадаємо, у Києві лунає повітряна тривога. Столиці загрожують ворожі БпЛА. Також слід перейти в укриття й мешканцям інших регіонів України.

