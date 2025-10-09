- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2075
- Час на прочитання
- 1 хв
Десятки дронів в повітряному просторі України: куди летять "Шахеди"
Російські дрони зафіксовані над Сумською, Чернігівською та Харківською областями.
В повітряному просторі України ввечері четверга, 9 жовтня, зафіксовано декілька десятків груп БпЛА.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
«Декілька десятків груп БпЛА на Сумщині та Чернігівщині в південному/південно-західному напрямках», — йдеться у повідомленні.
Також фіксуються нові групи БпЛА:
на сході Харківщини у західному напрямку.
на північному сході Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;
на заході та в центральній частині Сумщини, курс - південний/південно-західний;
на сході та півночі Полтавщини, курс - південний/південно-західний на півдні Полтавщини, курс - південний;
на сході та заході Житомирщини, курс - південно-західний;
на півночі Херсонщини та сході Миколаївщини, курс - північно-західний;
над Нікопольським р-ном Дніпропетровщини, курс - північно-західний/північно-східний;
на півночі Вінниччини, курс - південно-західний;
на півночі Хмельниччини, курс - західний;
на сході Харківщини, курс - західний.
Нагадаємо, у Києві лунає повітряна тривога. Столиці загрожують ворожі БпЛА. Також слід перейти в укриття й мешканцям інших регіонів України.