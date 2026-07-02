Десятки ракет, “прильоти” в будинки, а люди досі під завалами: Свириденко шокувала подробицями обстрілу Києва

Юлія Свириденко / © Володимир Зеленський

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У ніч проти 2 липня росіяни масовано атакували Київ, через атаку загинули щонайменше 13 людей.

На обстріл столиці відреагувала прем’єрка Юлія Свириденко.

«Цієї ночі Росія вкотре здійснила цинічну масовану атаку на Україну. Ворог застосував десятки балістичних ракет. Найбільше постраждав Київ. Станом на зараз відомо про 13 загиблих. Загалом відомо про 86 постраждалих, серед них — двоє дітей. Є прямі влучання щонайменше в 20 житлових будинків. Загалом унаслідок обстрілів у столиці пошкоджено ще близько сотні будинків. Рятувальники ДСНС продовжують роботу на 15 локаціях, розбирають завали. На жаль, під руїнами ще можуть залишатися люди», — зазначила Свириденко.

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Прем’єрка наголосила, що РФ не здатна досягти своїх військових цілей, тому продовжує свідомо тероризувати мирних українців.

«Але й цього разу вона не досягне бажаного. Посилення протиповітряної оборони України та жорсткіші санкції, які позбавлять Росію можливості виробляти ракети, — єдиний шлях зупинити цей терор», — додала вона.

Удар по Києву 2 липня — останні новини

У ніч проти 2 липня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Станом на 9:00 підтверджено загибель 13 людей, ще 56 постраждали, серед них двоє дітей.

Під час атаки в різних районах міста сталися руйнування та пожежі. У Шевченківському районі зруйновано житловий будинок і частково пошкоджено медичний заклад, у Голосіївському горіла багатоповерхівка, у Деснянському зазнав руйнувань житловий будинок.

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Київ, наслідки атаки / © Associated Press

Також наслідки ударів зафіксували в Печерському, Солом’янському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

Одночасно російські війська атакували й Київську область. Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що наслідки зафіксували у Бучанському, Броварському, Обухівському, Фастівському та Вишгородському районах. Пошкоджені приватні будинки, гуртожиток, склади та автомобілі.

За даними Повітряних сил, Росія використала для атаки 496 БпЛА різних типів та 74 ракети. Основним напрямком російського удару став Київ. Особливістю масованої атаки стало одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА.

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