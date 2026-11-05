Десятки росіян у полоні та сотні знищених цілей: ГУР розкрило результати спецоперації "Чебуречна" на Сумщині

Військовий

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Восени 2026 року бійці ГУР провели на Сумщині спецоперацію «Чебуречна». Вони зірвали наступ росіян та вибили ворога з сотень гектарів української землі.

Про це повідомили спецпризначенці підрозділу Group 10 Департаменту активних дій ГУР МО України в ексклюзивному відео.

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Спецоперація «Чебуречна» на Сумщині: подробиці від ГУР

Бойова робота тривала сім тижнів у два етапи. За цей час бійці ГУР зачистили 642 гектари території та передали позиції іншим підрозділам української армії.

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«Противник намагався перерізати основний логістичний шлях, який йшов на великий населений пункт, де тримав оборону взагалі інший корпус. Вони не справлялися, туди відправили саме наш підрозділ», — зауважив військовий

Під час операції розвідники знищили 107 росіян, 157 поранили, а 29 взяли в полон. Також українські військові ліквідували 61 пункт управління та запуску дронів, 31 артилерійську систему, 368 автомобілів і 630 ворожих укриттів та фортифікацій.

«Це звучало так, а для мене це звучало: роз'***ать. В нас вийшло роз'***ать і це дуже круто», — зазначив військовий.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, українські військові продовжують стримувати російський наступ. Останніми днями Сили оборони відбили ворожі атаки та не дали окупантам просунутися на кількох напрямках.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається складною, але перебуває під контролем Сил оборони. Попри чисельну перевагу противника та активне використання ним безпілотників на окремих напрямках, українські військові стримують наступ завдяки технологічним рішенням.

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