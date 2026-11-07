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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Десятки тисяч людей залишились без світла у великому обласному центрі — що відомо

Відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Відновлювальні роботи

Відновлювальні роботи / © УНІАН

Понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без світла через повторні російські атаки на енергетику.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram.

«Відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація», — зазначив він.

Посадовець попередив, що ворожа атака на область триває.

«Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги», — закликав він.

Попередні атаки на енергооб’єкти Дніпропетровщини

Нагадаємо, після нічної атаки 30 жовтня Дніпро опинилося у масштабному блекауті: без світла залишилося понад 350 тис. абонентів у місті та навколишніх населених пунктах. В області запровадили екстрені відключення поза графіками, а критична інфраструктура перейшла на генератори. Через відсутність електрики у місті зупинився електротранспорт.

31 жовтня окупанти знову атакували серйозно пошкоджене енергетичне обладнання на Дніпропетровщині, влучивши у два об’єкти ДТЕК, зокрема у той, де фахівці відновлювали світло майже дві доби. Через повторні удари без електропостачання залишалися значна частина Дніпра та Кам’янського, а також Дніпровський і Новомосковський райони.

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