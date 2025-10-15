Десятки тисяч справ про СЗЧ: нардеп сказав, чому статистика зросла вчетверо

Народний депутат Олександр Федієнко / © Facebook-сторінка Олексадра Федієнка

Реклама

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Федієнко пояснив, що високий рівень справ про дезертирство та самовільне залишення частини (СЗЧ) в Україні не завжди відображає реальну кількість порушників. Він зазначив, що значна частина цих справ є наслідком дублювання, помилок у звітах або поспішних висновків. Проте, головна системна проблема, на його думку, полягає у непрофесійній армії, яка намагається перенести цивільний досвід на військову структуру.

Про це він розповів в ефірі каналу «Новини.LIVE».

Неправдива статистика

Федієнко підкреслює, що зростання кількості справ про СЗЧ за два роки війни у чотири рази стосується саме справ, а не реальних людей. За його дослідженнями, які він провів на прикладі 10 кейсів, половина з них виявилися дубльованими.

Реклама

Депутат пояснює, що часто одна людина могла потрапити до звітів тричі, якщо вона кілька разів покидала частину і потім поверталася на службу. Також нерідко справу відкривали одразу після того, як боєць зникав з поля бою, але згодом з’ясовувалося, що він був поранений і опинився у шпиталі з іншим підрозділом.

«Тут треба дослідити та порівняти кількість справ і кількість реальних людей», — наголосив Федієнко.

Непрофесіонали на фронті

На думку народного обранця, проблема СЗЧ не зводиться лише до втоми чи «безглуздих наказів» командирів. Він наголосив, що на фронт пішли не кадрові військові, а звичайні громадяни — менеджери, електрики, водії, які мають цивільний життєвий бекграунд.

Ці люди інколи несвідомо намагаються перенести свій цивільний досвід на військову екосистему, вважаючи, що вони краще розуміють, «як треба на війні воювати».

Реклама

«Армія, в першу чергу, тримається на дисципліні. Це найголовніший фундамент будь-яких збройних сил», — підкреслив народний депутат.

Безглузді накази та динаміка війни

Щодо скарг на командирів, які дають безглузді накази, нардеп вважає це «дискусійною темою». Він пояснює, що командири часто виконують накази «зверху», використовуючи наявні сили та засоби.

Також він навів приклад динамічних трендів на фронті: раніше всі хотіли перейти з піхоти до дронарів, бо там було вище збереження життя.

«Зараз в нас новий тренд, тому що ворог починає максимально знищувати пілотів БПЛА», — зазначив він.

Реклама

Федієнко додав, що цивільне суспільство не завжди розуміє, що таке справжня війна. Він підсумував, що зі свого боку завжди намагається звертатися до військового керівництва щодо тих командирів, які «дійсно не бережуть свій особовий склад», бо особовий склад є найголовнішим.

Нагадаємо, Жорін розкрив правду, чому військові тікають із фронту. На думку військового, боротьба із самовільними залишеннями служби потребує реальної роботи з особовим складом, а не лише формальних законів.