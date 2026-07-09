Десятки тисяч загиблих дельфінів: як війна Росії змінила екосистему Чорного моря

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Від весни 2022 року на узбережжях України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії почали масово знаходити мертвих дельфінів. Науковці припускають, що причиною цього могли стати бойові дії, а втрати популяції вже оцінюються у десятки тисяч особин.

Про це йдеться у масштабному дослідженні NGL.media, яке об’єднало дані вчених із різних країн Чорноморського регіону.

Чому загибель дельфінів пов’язують із війною

За словами керівника наукового відділу Національного природного парку «Тузлівські лимани» Івана Русєва, перших мертвих дельфінів без характерних слідів від рибальських сіток почали знаходити вже наприкінці березня 2022 року.

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До початку повномасштабного вторгнення більшість загиблих тварин мали ознаки загибелі в браконьєрських сітках. Однак після початку активних бойових дій ситуація різко змінилася — тіла дельфінів знаходили без зовнішніх ушкоджень, що змусило науковців шукати інші причини.

Русєв наголошує, що знайдені на березі тіла відображають лише невелику частину реальних втрат.

За оцінками дослідників, на берег потрапляє лише 6–8% загиблих морських ссавців, тоді як решта залишається на дні або зникає у морі.

Саме на основі цих розрахунків українські фахівці припускають, що за час повномасштабної війни Чорне море могло втратити близько 50 тисяч дельфінів.

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Які причини розглядають науковці

Дослідник китоподібних Павло Гольдін зазначає, що остаточних висновків поки немає, однак усі основні версії так чи інакше пов’язані з війною.

Серед можливих причин масової загибелі він називає:

потужний підводний шум від військових кораблів, сонарів, вибухів і запусків ракет;

вибухові та акустичні травми;

отруєння паливом, компонентами боєприпасів або іншими токсичними речовинами;

стрес і вимушену міграцію через зміну місць перебування риби;

можливе поширення інфекцій, спричинених руйнуванням інфраструктури.

За словами науковця, головне завдання зараз — не лише підрахувати втрати, а й отримати беззаперечні наукові докази впливу війни на морських ссавців.

Розслідування екоциду

Через масову загибель дельфінів Одеська обласна прокуратура ще у 2022 році відкрила кримінальне провадження за статтею про екоцид.

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Під час розтинів відібрали понад сотню біологічних зразків, які нині досліджують у провідних європейських наукових центрах, зокрема в Падуанському університеті (Італія) та Ганноверському університеті (Німеччина).

Фахівці поки не оприлюднюють результати аналізів, пояснюючи це необхідністю завершити повний цикл досліджень, щоб отримані висновки могли стати доказами у міжнародних судових процесах.

Масштаби трагедії

За інформацією NGL.media, станом на осінь 2023 року на узбережжях чорноморських країн було задокументовано 914 випадків виявлення мертвих або живих виснажених китоподібних.

Водночас журналісти створили інтерактивну карту, на якій зібрано понад 2 тисячі випадків виявлення дельфінів на узбережжі Чорного моря починаючи з 2017 року. Саме вона дозволяє побачити, наскільки різко зросла кількість таких знахідок після початку повномасштабної війни.

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Науковці наголошують, що після завершення бойових дій знадобляться окремі програми для відновлення популяції дельфінів. Серед можливих заходів — створення нових морських природоохоронних територій, зменшення загибелі тварин у рибальських сітках та впровадження сучасних акустичних відлякувачів, які вже тестують у Болгарії та Туреччині.

Нагадаємо, на Фарерських островах відбулася чергова хвиля традиційного полювання на китоподібних, через яке прибережні води забарвилися в червоний колір від крові.

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