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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Десятиліття з радянським паспортом: 72-річний чоловік отримав український документ

Із радянським паспортом — у незалежній Україні: історія мешканця Тернопільщини, який лише зараз оформив документ.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Паспорт України

Паспорт України / © Pexels

У Тернопільській області 72-річний чоловік вперше отримав паспорт громадянина України. До цього він десятиліттями користувався застарілим документом зразка СРСР.

Про це повідомила міграційна служба Тернопільської області.

Як повідомили у міграційній службі регіону, документ оформлено на підставі судового рішення, яке підтвердило, що чоловік постійно проживав в Україні ще на момент проголошення незалежності 1991 року.

У Тернопільській міграційній службі підкреслили, що цей чоловік не єдиний, хто досі не обміняв свій старий радянський паспорт зразка 1974 року на український.

Нагадаємо, в Польщі хочуть посилити вимоги для отримання громадянства.

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