Десятирічний хлопчик змушував сусідку робити те, що бачив у дорослих фільмах: відео потрапило до поліції

Відео, яке потрапило до поліції / © Facebook Сергій Болвінов

Реклама

У Харківській області 10-річний хлопчик вчинив сексуальне насильство щодо 7-річної дівчинки, яка жила по сусідству і з якою він дружив.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у своєму дописі на Facebook-сторінці.

За його словами, про його дії стало відомо із двох відео тривалістю близько хвилини, на яких хлопчик «намагається повторити зі своєю сусідкою те, що бачив в дорослих фільмах».

Реклама

«Відео з їхніми „іграми“ потрапило до дорослих лише тому що хлопець переслав його другу-підлітку. А там випадково побачила матір і одразу пішла до служби у справах дітей. Саме звідти ми й отримали сигнал про сексуальне насильство відносно малолітньої», — пояснив Болвінов.

Поліція встановила, що хлопчик дружив зі старшими хлопцями, які ще раніше показали йому доросле відео. Відтоді він часто його переглядав, а якось показав подружці та запропонував повторити.

Болвінов зазначив, що вперше це було минулого літа, але 7-річна дівчинка відмовилася. За це він її побив.

«Цієї ж весни, коли діти були самі вдома у хлопця, він сказав дівчинці зняти штани, лягти на ліжко, а сам увімкнув телефон… Дівчинка каже, що погодилася, бо боялася», — йдеться у дописі.

Дев’ятирічний брат дівчинки підтвердив, що вона погодилася на дії, змісту яких не розуміла, через страх перед старшим сусідом.

Що відомо про сім’ї дітей

Болвінов розповів про сім’ї фігурантів цієї історії.

Хлопчик живе з бабусею та матір’ю, яка працює асистенткою вчителя початкових класів. Відповідно до характеристики з місця роботи, вона «знає основи дитячої психології та педагогіки».

Їхня родина стоїть на обліку як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. Хлопець також стоїть на обліку в соцслужбі.

Мама дівчинки зараз в декреті, окрім доньки, в неї є ще троє синів. Батько офіційно ніде не працює. Їхня родина також стоїть на обліку як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. Батьки дізналися про все, що сталося, тільки коли побачили відео.

«Приголомшливий випадок. Але в цій ситуації кримінального покарання для хлопця бути не може, бо йому лише десять років. Йдеться про невиконання батьківських обов’язків, матір можуть позбавити батьківських прав», — написав Болвінов.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті затримали 48-річного чоловіка, який мав статус батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу. Його звинувачують у систематичних сексуальних злочинах проти неповнолітніх дівчат.