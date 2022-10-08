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Десять основних ознак, які відрізняють отруйні гриби від їстівних

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Десять основних ознак, які відрізняють отруйні гриби від їстівних

Десять основних ознак, які відрізняють отруйні гриби від їстівних / Фото: Pexels

В лісі буває складно визначити чи це їстівні гриби, чи отруйні. Щоб не зробити смертельну помилку, ТСН.ua підібрав десять основних ознак.

Похід в ліс по гриби - це можливість розслабитися, вдихнути свіжого повітря, а потім посмакувати смачною і корисною стравою. Але до процесу збирання грибів потрібно підійти серйозно. Особливо, якщо раніше ви цього не робили.

Слід пам'ятати, що існують певні ознаки, якими володіють отруйні гриби, а ось у їстівних її зовсім немає:

  1. Отруйні гриби мають неприємний та різкий запах, часто він нагадує ліки або хлор, а ось їстівні гриби пахнуть приємно.
  2. Часто у отруйних грибів яскраве забарвлення.
  3. Часто під час зрізання на зрізі ніжки отруйних грибів колір змінюється на незвичайний (синій, фіолетовий).
  4. Отруйні гриби не переносять комахи і мушки. Тому, якщо ви бачите їх на шляпці, значить, гриб їстівний.
  5. Певним видам грибів притаманний трубчастий шар. Якщо ви зустріли гриба без нього, скоріш за все - це отруйний гриб, який маскується під їстівний.
  6. Якщо гриб викликає будь-які сумніви, його краще викинути.
  7. В жодному разі не пробуйте на смак невідомий гриб, отруєння може наступити миттєво.
  8. Перерослі гриби, а також ті екземпляри, у яких важко визначити, чи вони отруйні, чи ні, брати не варто.
  9. Якщо ніжка гриба стає товстою донизу - краще його остерігатися.
  10. Краще йти в ліс з досвідченим грибником, який покаже вам на прикладі їстівні гриби і отруйні.

Якщо ви будете дотримуватися цих простих правил, то зможете уникнути фатальної помилки. Пам'ятайте, що отруйні гриби часто можуть викликати смерть.

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Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
742
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