Десять основних ознак, які відрізняють отруйні гриби від їстівних

В лісі буває складно визначити чи це їстівні гриби, чи отруйні. Щоб не зробити смертельну помилку, ТСН.ua підібрав десять основних ознак.

Похід в ліс по гриби - це можливість розслабитися, вдихнути свіжого повітря, а потім посмакувати смачною і корисною стравою. Але до процесу збирання грибів потрібно підійти серйозно. Особливо, якщо раніше ви цього не робили.

Слід пам'ятати, що існують певні ознаки, якими володіють отруйні гриби, а ось у їстівних її зовсім немає:

Отруйні гриби мають неприємний та різкий запах, часто він нагадує ліки або хлор, а ось їстівні гриби пахнуть приємно. Часто у отруйних грибів яскраве забарвлення. Часто під час зрізання на зрізі ніжки отруйних грибів колір змінюється на незвичайний (синій, фіолетовий). Отруйні гриби не переносять комахи і мушки. Тому, якщо ви бачите їх на шляпці, значить, гриб їстівний. Певним видам грибів притаманний трубчастий шар. Якщо ви зустріли гриба без нього, скоріш за все - це отруйний гриб, який маскується під їстівний. Якщо гриб викликає будь-які сумніви, його краще викинути. В жодному разі не пробуйте на смак невідомий гриб, отруєння може наступити миттєво. Перерослі гриби, а також ті екземпляри, у яких важко визначити, чи вони отруйні, чи ні, брати не варто. Якщо ніжка гриба стає товстою донизу - краще його остерігатися. Краще йти в ліс з досвідченим грибником, який покаже вам на прикладі їстівні гриби і отруйні.

Якщо ви будете дотримуватися цих простих правил, то зможете уникнути фатальної помилки. Пам'ятайте, що отруйні гриби часто можуть викликати смерть.