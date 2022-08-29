Десять основних правил ідеальної шкіри, які багато хто порушує: думка дерматологині

В сучасному світі догляд за здоров'ям став популярною позитивною тенденцією. Жінки та чоловіки намагаються піклуватися не лише про свій внутрішній стан, але й про зовнішній вигляд. На жаль, догляд за шкірою часто неправильний, що викликає чимало проблем. Які існують правила - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Про десять простих правил догляду за шкірою розповіла дерматологиня Вікторія Ахтарнія на своїй сторінці у соцмережі Instagram. На жаль, багато хто про них забуває та систематично порушує.
Ось про що потрібно пам'ятати, якщо ви хочете, щоб ваш догляд за шкірою був ефективним:
- Не куріть - куріння стає однією з причин раннього старіння шкіри. Також через цигарки шкіра набуває сірого відтінку. А ще у тих, хто курить, рани довше загоюються, а тому навіть невеликі пошкодження шкіри можуть стати небезпечними.
- Використовуйте SPF-засоби - дерматологиня радить не проводити надто багато часу на пляжі під палючими променями сонця. Якщо потрібно вийти на вулицю, обов'язково використовуйте сонцезахисні засоби. Пам'ятайте, що сонячне проміння викликає потовщення епідермісу, фотостаріння, нерівний тон і навіть рак шкіри. Також лікарка не радить ходити до солярію. А якщо ви мрієте про бронзовий відтінок шкіри, краще використовувати якісну автозасмагу.
- Підбирайте засоби, які підходять під ваш тип шкіри - не варто експериментувати. Обов'язково підберіть самостійно або з допомогою фахівця (косметолог, дерматолог) ті засоби, які підійдуть саме вам. Експертка радить мати у своїй косметичці щонайменше три засоби: зволожувальний крем, SPF-крем та засіб для вмивання.
- Стежте за родимками - обов'язково стежте за зовнішнім виглядом своїх родимок. Якщо бачите щось підозріле, одразу звертайтеся до лікаря.
- Змивайте макіяж - навіть якщо на це немає сил, завжди змивайте макіяж перед тим, як лягати спати.
- Вживайте менше алкоголю - а ще краще не вживати його взагалі. Алкоголь негативно впливає на зовнішній вигляд шкіри, пришвидшуючи її старіння.
- Намагайтеся менше стресувати - стрес може стати причиною загострення багатьох хронічних захворювань: від ане до псоріазу чи екземи.
- Використовуйте скраби розумно - скраби не варто використовувати по всьому тілу. З особливою обережністю ставтеся до обличчя, адже там дуже тонка шкіра. Якщо вам дуже хочеться ексфоліації, краще використовувати ензимну пудру чи спеціально підібрані кислоти. Але і з ними краще поводитися обережно.
- Не приймайте гарячу ванну чи душ - гаряча вода негативно впливає на здоров'я шкіри. Вона порушує гідроліпідну мантію, через що шкіра пересушується і лущиться.
- Надмірна гігієна також шкодить - не варто купатися кілька разів на день, тому що через надмірну гігієну шкіра пошкоджується, пересушується та старіє.