Десять основних правил ідеальної шкіри, які багато хто порушує: думка дерматологині

В сучасному світі догляд за здоров'ям став популярною позитивною тенденцією. Жінки та чоловіки намагаються піклуватися не лише про свій внутрішній стан, але й про зовнішній вигляд. На жаль, догляд за шкірою часто неправильний, що викликає чимало проблем. Які існують правила - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Про десять простих правил догляду за шкірою розповіла дерматологиня Вікторія Ахтарнія на своїй сторінці у соцмережі Instagram. На жаль, багато хто про них забуває та систематично порушує.

Ось про що потрібно пам'ятати, якщо ви хочете, щоб ваш догляд за шкірою був ефективним: