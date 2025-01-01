Десять тисяч — за пісню чи вірш про Бандеру: мер Івано-Франківська оголосив конкурс

Імена переможців буде оголошено 3 лютого - в день заснування ОУН.

У середу, 1 січня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив конкурс, троє переможців якого отримають премію в розмірі 10 тисяч гривень. Для цього потрібно записати відео з піснею чи віршем про провідника ОУН Степана Бандеру, 116-ту річницю від дня народження якого сьогодні відзначають.

Про оголошення конкурсу Марцінків повідомив на своїй сторінці у Facebook і запропонував у коментарях публікувати відповідне відео.

Станом на 19:00 на його пропозицію відгукнулося двоє користувачів.

У коментарях Руслан Марцінків уточнив, що ця пропозиція стосується не тільки жителів Івано-Франківська, до участі в конкурсі можуть долучатися також жителі інших міст.

“Пам’ятаєте початок повномасштабного вторгнення, коли ворог шукав живого Степана Бандеру в Київській області? То хай не лише шукають, а й з усіх соцмереж чують!” - пояснив він свою ідею.

Руслан Марцінків повідомив, що конкурс триватиме до 29 січня, а імена переможців буде оголошено 3 лютого - в день заснування ОУН.

Очевидно, цей конкурс є приватною ініціативою франківського мера і кошти буде виплачено з особистих коштів Руслана Марцінківа. Принамйні, на сайті Івано-Франківської міськради про таку ініціативу не повідомляється.

Нагадаємо, раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що після зустрічі з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем у нього виникла ідея створити "мовну інспекцію", оскільки у громадському просторі міста, за його словами, побільшало російської мови.

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