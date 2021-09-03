Десять українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу: перелік

Times Higher Education World University Rankings 2022 включає в себе понад 1600 університетів з 99 країн і територій.
Десять закладів вищої освіти України потрапили до щорічного рейтингу найкращих університетів світу, який опублікував журнал Times Higher Education.
Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.
Українські університети серед світових закладів розташувалися на таких позиціях:
- Сумський державний університет – 501-600 місце;
- Національний університет "Львівська політехніка" – 601-800 місце;
- Харківський національний університет радіоелектроніки – 1001-1200 місце;
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 1201+ місце;
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 1201+ місце;
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 1201+ місце;
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 1201+ місце;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1201+ місце;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 1201+ місце;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 1201+ місце;
Зазначається, що рейтинг ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності установи у чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань та міжнародні перспективи.
Для цьогорічного рейтингу, зауважили у Міносвіти, видання проаналізувало понад 108 мільйонів цитувань у більш ніж 14,4 мільйонах наукових публікацій майже 22 тис. вчених у всьому світі. Загалом зібрано понад 430 тис. точок даних з більш ніж 2100 установ, які подали дані.