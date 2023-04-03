Десять золотих медалей привезли українські вина SHABO з наймасштабнішого конкурсу Berliner Wine Trophy 2023

З 8 000 тисяч зразків міжнародних виноробень продукція України від SHABO увійшла до переліку кращих вин світу. Тим самим вкотре підтвердила свій високий статус та потенціал виноробної країни. Загалом на одному з наймасштабніших конкурсів світу Berliner Wine Trophy 2023 вина компанії отримали 25 відзнак. Серед цих нагород - 10 золотих медалей.

Фото wine-trophy.com/press-room/

Berliner Wine Trophy — один з наймасштабніших та престижних винних конкурсів світу, який 20 років проходить під егідою Міжнародної організації винограду та вина (OIV) й Міжнародним союзом енологів (UIOE). Винороби, сомельє, винні критики, Masters of Wine, виноградарі, профільні журналісти та трейдери — до журі цього конкурсу долучають лише найкращих експертів. А кількість представлених зразків у середньому становить понад 15 000 заявок на рік (конкурс має два різних сезони). І лише 30% учасників можуть отримати нагороди.

Фото wine-trophy.com/press-room/

Навесні 2023 на Berliner Wine Trophy експерти оцінили вина близько 8 000 зразків вин зі всього світу. Десять днів прискіпливої дегустації наосліп. Проведення експертизи відповідно до міжнародних стандартів виноробних асоціацій за 100 бальною системою під нотаріальним контролем. Процес настільки закритий та суворий, що навіть після оголошення результатів — журі не знають “вина якого виробника вони оцінювали та чи увійшов їхній фаворит до переліку переможців”. Знову ж таки, обмеженою є і кількість медалей — лише третина від високо оцінених отримає відповідний статус. У переліку цих безперечно визнаних й вина SHABO.

Серед золотих призерів від України:

- Каберне-Мерло Shabo Grande Reserve 2020

- Каберне Фран-Мерло-Сапераві Shabo Grande Reserve 2019

- природно-напівсолодке Мускат Оттонель Shabo Limited Edition 2020

- Ркацителі за кахетинською технологією Shabo Limited Edition 2021

- Мускат Оттонель марочне десертне Shabo Limited Edition 2016

- Трамінер марочне десертне Shabo Limited Edition 2016

- Каберне марочне десертне Shabo Limited Edition 2016

- Каберне Shabo Reserve 2021

Також золото отримали Шардоне та Каберне 2015 року врожаю з ексклюзивної фамільної колекції родини Іукурідзе. Exclusive Release — винятково преміальні колекційні вина, які ніколи не продавались. Але розкриття подробиць щодо цієї капсули та відкриття продажу вин компанія планує вже цього року.

Фото wine-trophy.com/press-room/

“Вітаємо Україну з черговою відзнакою її можливостей, — підкреслює співзасновник компанії SHABO Гіоргі Іукурідзе. — Заявляти про виноробну Україну — цю стратегію ми обрали майже 20 років тому. І успішно продовжуємо її реалізовувати. Для SHABO серед найважливіших точок опори у всі часи — робити те, що найкраще вміємо — створювати унікальний продукт української землі. І кожна перемога, визнання на міжнародній арені цього продукту — не просто фіксація спроможності нашого бізнесу, а й країни загалом. Завжди відносив це до головних успіхів, що ставили за мету. Переконаний, що сильна Україна — є гарантом її майбутнього. І бізнес, як і його досягнення — були й будуть залишатись невіддільною точкою опори в цій справі.

Вперше теруар української землі на авторитетному Berliner Wine Trophy оцінили у 2021 році. Тоді SHABO привезла одразу 5 золотих медалей. Вже наступного разу, у 2022 році вина бренду отримати 17 нагород, з них — 9 золотих. У 2023 кількість відзнак з цього конкурсу сягнула 25, з них — 10 золотих. Загалом до скарбниці досягнень українського виноробства SHABO принесла близько 500 нагород міжнародного рівня (Decanter Wine Awards, Великобританія; Mundus Vini, Німеччина; New York IWC, США; International Wine Challenge, Великобританія та інші).

Придбати не лише вина-переможців Berliner Wine Trophy 2023, а відзначених іншими світовими конкурсами можна у фірмовому shaboshop.