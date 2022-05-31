"Десяте кацапча": художник намалював дорослого Петрика П’яточкіна

Український художник Олекса Буряк намалюв нового героя дитячого мультфільму Петрика Пʼяточкіна.

На малюнку художника Петрик вже виріс та навіть вступив до лав Збройних сил України.

Ілюстрацію Буряк розмістив у своєму Facebook.

На малюнку Петрик П’яточкін одягнений у військову форму. На ній - шеврон Wolverines. Петрик тримає у руках автомат, яким знешкодив героя популярного радянського мультфільму Чебурашку. Картинку автор підписав "Десяте кацапча".

До слова, "Як Петрик П'яточкин слоників рахував" - український радянський короткометражний анімаційний фільм. Його відзняли 1984-го на студії "Київнаукфільм". Анімаційний фільм став культовим.

Як повідомлялося, "1+1 media", як один з найбільших медіахолдингів у Східній Європі, спільно з Київською Анімаційною студією "Карандаш", Анімаград та Мамахохотала розробили 4 серію з циклу "Добро завжди перемагає". У новому епізоді автори розповідають діткам про важливість прояву цінностей та людяності навіть у найскладніші часи.

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