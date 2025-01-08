Десятки загиблих і поранених: що відомо про вибухи в Запоріжжі 8 січня

В середу, 8 січня, РФ ударила по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.

Детальніше – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Вибухи в Запоріжжі

Близько 16:00 в Запоріжжі прогримів вибух. Ворог ударив по промисловій інфраструктурі, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Згодом прогриміли повторні вибухи.

Федоров також опублікував відео з наслідками атаки. На кадрах видно охоплені вогнем автомобілі та пошкоджений трамвай.

Росіяни атакували промислову інфраструктуру в Запоріжжі.

Наслідки ударів

Спершу повідомляли про одного загиблого та трьох поранених, однак кількість постраждалих постійно зростає.

Наразі відомо про 13 загиблих і 63 поранених людей. Зокрема, внаслідок ворожого удару дістала поранення 13-річна дівчинка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Іван Федоров зазначив, що наразі четверо людей перебувають у лікарнях у тяжкому стані.

Більшість постраждалих перебували на вулиці та у громадському транспорті на момент російських авіаударів.

В Запоріжжі після обстрілу окупантів загинули 13 осіб, ще 18 отримали поранення.

Пошкоджено 28 транспортних засобів, зокрема трамвай і маршрутне таксі.

В ДСНС Запорізької області повідомили, що внаслідок удару виникла пожежа на площі 800 кв.м, яку вдалося загасити. Окрім того, пошкоджено чотири адмінбудівлі.

Наслідки атаки по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА, Іван Федоров

Наслідки атаки по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА, Іван Федоров

Також у Мережі оприлюднили, як стверджується, момент сьогоднішньої атаки по Запоріжжю. Люди на зупинках падали на землю, щоб хоч якось вберегтися від вибухової хвилі.

Після удару місто затягнуло димом, очевидці опублікували кадри порятунку поранених.

На місці удару працювали сім медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.

Ворог ударив КАБАми

Президент України Володимир Зеленський у соцмережах повідомив, що росіяни завдали по Запоріжжю удару авіабомбами.

Також він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

"Станом на зараз відомо про десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. На жаль, відомо про 13 убитих людей. Мої співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може збільшитися", – зазначив він.

Президент підкреслив, що немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди.

В МВС України уточнили, що росіяни завдали двох ударів керованими авіабомбами (ФАБ-500 з УМПК) по території обласного центру.

"Вони вибухнули серед скупчення людей – поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Зайнялися будівля та автотранспорт. Поліцейські парамедики врятували 5 людей", – йдеться у повідомленні відомства.

Росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю: десятки убитих і поранених

Водночас в Офісі генпрокурора розповіли, що розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Як повідомив Іван Федоров, у четвер, 9 січня, на території Запорізької області оголошено День жалоби.

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