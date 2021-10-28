Деталі кривавої ДТП у Харкові та вбивство члена "Правого сектору" у Сумах: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Журналісти поспілкувалися із сусідами сім'ї – і зібрали відгуки про хлопця, який був за кермом Infiniti під час смертельної аварії у Харкові. Читати далі –>
- У Харкові активістам стали нібито доступні відео з телефонів пасажирів Infiniti під керуванням 16-річного хлопця. Читати далі –>
- 16-річний водій, який був за кермом Infiniti під час смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством. Читати далі –>
- У Сумах застрелили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну. Читати далі –>
- Очільник Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький відреагував на вбивство члена "Правого сектору" у місті. Читати далі –>