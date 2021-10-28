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Деталі кривавої ДТП у Харкові та вбивство члена "Правого сектору" у Сумах: п'ять новин, які ви могли проспати

Деталі кривавої ДТП у Харкові та вбивство члена "Правого сектору" у Сумах: п'ять новин, які ви могли проспати

УНІАН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Журналісти поспілкувалися із сусідами сім'ї – і зібрали відгуки про хлопця, який був за кермом Infiniti під час смертельної аварії у Харкові. Читати далі –>
  • У Харкові активістам стали нібито доступні відео з телефонів пасажирів Infiniti під керуванням 16-річного хлопця. Читати далі –>
  • 16-річний водій, який був за кермом Infiniti під час смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.  Читати далі –>
  • У Сумах застрелили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну. Читати далі –>
  • Очільник Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький відреагував на вбивство члена "Правого сектору" у місті. Читати далі –>

ДТП у Харкові: що відомо про смертельну аварію та про того, хто її спричинив

ДТП у Харкові: що відомо про смертельну аварію та про того, хто її спричинив

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