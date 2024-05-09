Деталі нічної "бавовни" в Краснодарському краї: чиї дрони вразили російські нафтобази

Цієї ночі “бавовна” розквітла на двох нафтобазах в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ. За даними джерел, це була успішна операція ударних безпілотників СБУ.

Про це розповіли проінформовані джерела ТСН.

Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки знаходяться неподалік півострова.

Російськими пабліками ширяться відео пожеж, які виникли внаслідок прильотів. Місцева влада каже, що їх ліквідовують 62 людини та 100 одиниць техніки, а це значить, що палає потужно.

“Сезон бавовни” на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал росії для ведення війни”, - зазначило поінформоване джерело.

Нагадаємо, що втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку.

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