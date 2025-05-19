Деталі переговорів з росіянами у Туреччині: Умєров доповів Зеленському (фото)

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду, під час якої міністр оборони України Рустем Умєров доповів про роботу української делегації та переговорний процес у Туреччині.

Про це Зеленський розповів вдень 19 травня.

«Фактично найбільшим результатом зустрічі стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Зараз наша команда опрацьовує деталі обміну. Вдячний усім, хто допомагає», — повідомив президент.

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду

Рустем Умєров як глава делегації в Туреччині доповів про конкретні деталі розмови з росіянами.

За словами Зеленського, делегації України вдалось утримати розмову в достойних рамках. Усі спроби російських погроз були відкинуті. Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду

«Таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. Наша пропозиція, узгоджена з партнерами, — 30 днів. Ми готові до цього. Також ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із Росією, і важливо, щоб керівництво Росії не затягувало війну», — сказав Зеленський.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та керівник Офісу Андрій Єрмак доповіли про зустрічі й контакти з представниками США і європейськими партнерами — представниками Франції, Британії, Німеччини, Італії, Польщі й Туреччини. Андрій Єрмак представив позиції ключових країн.

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«Координуємось із партнерами практично в щоденному режимі. Вдячний за підтримку. Доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу», — додав Зеленський.

Нагадаємо, західні ЗМІ пишуть, що переговори в Стамбулі стали пасткою для кремлівського очільника Путіна.

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