Семен Кривонос

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Детективів НАБУ прослуховують, за ними стежать і відкривають кримінальні провадження, щоб зупинити роботу відомства. Усі ці справи — сфальсифіковані.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

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За його словами, силовий тиск на НАБУ не припинявся, а паралельно проти бюро розгортають дискредитаційні кампанії. Очільник зазначив, що під стеження та прослуховування потрапляли детективи й керівники підрозділів, які ведуть ключові розслідування.

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«А окремо ми фіксували вже багато разів і встановлення прослушок у наших детективів, керівників підрозділів, які керували ключовими розслідуваннями. Так само ми помічали факти стеження, а до цього у нас детективи отримували підозри. Деякі з них досі під підозрами», — розповів він.

Кривонос також нагадав, що 25 листопада Печерський суд скасував повідомлення про підозру детективу Віталію Тєбєкіну, хоча попереду на цю справу ще чекає апеляція. Директор бюро впевнений, що його підлеглих переслідують, щоб заблокувати роботу НАБУ.

«Я абсолютно переконаний, що всі кейси щодо детективів — абсолютно сфальсифіковані. І це просто чисто тиск для того, щоб змусити нас припинити нашу роботу», — наголосив посадовець.

Водночас Кривонос заперечив, що між НАБУ та іншими правоохоронними органами триває війна. За його словами, попри постійний тиск бюро продовжить розслідувати резонансні провадження, зокрема справи «Мідас», «Карфаген» та «Форест Гамп». Директор НАБУ впевнений, що всі ці справи передадуть до Вищого антикорупційного суду, де вони завершаться вироками.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви про можливий тиск спецслужб на НАБУ та САП. Він наголосив, що не може втручатися в роботу незалежних органів, проте запевнив, що підтримує антикорупційну систему й не ігнорує порушення окремих працівників спецслужб.

Також раніше повідомлялося, що колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про підготовку серії нових публікацій, у яких обіцяє оприлюднити подробиці й документи щодо ймовірних корупційних зв’язків в НАБУ та САП.

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