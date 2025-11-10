Бізнесмен Тимур Міндіч / © Наші гроші

Детективи НАБУ вранці 10 листопада прийшли з обшуками до бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Соратник президента Володимира Зеленського втік з України за кілька годин до обшуків.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовників видання, обшук у Міндіча відбувається в Києві. Жодних інших деталей про ситуацію не повідомляється.

Видання звернулося по коментар до НАБУ. Наразі відповіді ще немає.

«УП» з посиланням на джерела в політичних колах також поінформувала, що співвласник студії «Квартал 95"залишив територію України 10 листопада — за кілька годин до обшуку.

«Міндіч втік з країни вночі, за кілька годин до обшуків», — сказали співрозмовники видання.

Заважимо, у липні «УП» з посиланням на впливового співрозмовника в антикорупційних органах писала, що НАБУ та САП готують підозру Міндічу. Повідомлялося, що детективам та прокурорам «вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією самою адресою, де п’ять років тому відбулося святкування дня народження президента».

Нагадаємо, у вересні ексначальника ГУГ, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк, відповідаючи на питання про існування «плівок Міндіча» та чи можуть вони стати другим «вагнергейтом», зазначив, що теоретично «може бути що завгодно». Генерал-лейтенант підкреслив, що сьогодні за допомогою штучного інтелекту можна «згенеровати будь-що», але якщо записи мають підстави, то наслідки будуть серйозними для будь-якого посадовця.