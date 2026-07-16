Детонація боєприпасів на складах у Вишневому: СБУ затримала керівників одного з оборонних підприємств

Затримано топменеджерів заводу за незаконні склади зброї / © СБУ

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Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали генерального директора та його заступника з виробництва одного з оборонних підприємств. Посадовці допустили розміщення боєприпасів на непридатних для цього складах у безпосередній близькості до житлової забудови у місті Вишневе на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, 6 липня цього року внаслідок комбінованого удару РФ по столичній області на території режимного об’єкта виникла пожежа. Вогонь перекинувся на ангари, де зберігалися боєприпаси, що призвело до їхньої детонації.

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Слідчі з’ясували, що ці складські приміщення взагалі не були призначені для зберігання вибухонебезпечних предметів та використовувалися без жодних дозвільних документів.

«Гендиректор підприємства неналежно організував виробничо-господарську діяльність та не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки й нормативно-правових актів. Водночас його заступник безпосередньо допустив розміщення боєприпасів у непридатних приміщеннях поруч із цивільними будинками», — йдеться у повідомленні відомства.

Затримано топменеджерів заводу за незаконні склади зброї / © СБУ

Унаслідок детонації та пожежі загинули й зазнали травмувань люди, а також було знищено та пошкоджено майно місцевих мешканців.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за чч. 2, 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Правоохоронці готують клопотання до суду про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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За уточненими даними, які оприлюднив генпрокурор Руслан Кравченко у Telegram, масштаби трагедії виявилися катастрофічними саме через нехтування правилами безпеки. Зокрема:

семеро людей загинули, ще 29 отримали поранення;

понад 600 мешканців довелося терміново евакуювати;

13 гектарів житлової забудови навколо перетворилися на руїни.

Слідство встановило, що по складу у Вишневому поцілила балістична ракета 9М723 комплексу «Іскандер», після чого й почалася масштабна детонація, яка тривала годинами. Хоча ворожий удар став першопричиною, саме службова недбалість у тилу помножила масштаби руйнувань. Складські приміщення були розташовані впритул до цивільного сектору — від паркану підприємства до найближчих будівель було лише 24 метри, а до одного з приватних будинків — менше 18 метрів.

Окрім цього, правоохоронці окремо перевіряють версію про можливий витік інформації та агентурний вплив РФ, через який ворог міг дізнатися про координати незаконного сховища боєприпасів.

Удар по Вишневому — деталі

Нагадаємо, що у Вишневому після нічної російської атаки 6 липня детонація вибухових предметів на місці влучання тривала кілька годин. А сам удар знищив майже п’ять вулиць.

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Раніше ми писали про те, що внаслідок обстрілу загинуло дев’ять людей, і 29 зазнали поранень.

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