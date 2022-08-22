"Детонували горошок і сервелат": у Донецьку ЗСУ поцілили у склад окупантів (відео)

У Донецьку лунали вибухи.
Детонував склад окупантів з боєприпасами.
Про це повідомляють у Мережі.
У Донецьку в районі гіпермаркету "Ашан" сьогодні зранку пролунали вибухи. За інформацією пропагандистських засобів інформації, ЗСУ поцілили у склад з продуктами.
"Тупі пропагандисти... Не прибрали з відео детонацію боєприпасів. Пишуть, що це удар ЗСУ по складу магазину "Ашан" у Донецьку. Могли б просто не публікувати відео. Це детонує "Пятнашка". З третьої години ночі", - коментують в InformNapalm.
В коментарях українці потролили інформацію пропагандистських засобів інформації.
- Хлопають кілька і сервелат.
- Консерви вибухають.
- Банки з квасолею.
- Зелений горошок з кукурудзою детонують.
- Лихо розлітаються пармезан із хамоном.
- Шампанське детонує у відділі спиртного.
- Вибухало голосно з 4 до 9 ранку - такі салюти були, будинок хитався. Всім, хто живе поруч, радили відійти від вікон, напевно, щоб консерви з Ашана у вікно не залетіли.
Нагадаємо, що українські бійці знищили дорогий російський безпілотник комплексу "Елерон-3СВ"
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