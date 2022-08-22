"Детонували горошок і сервелат": у Донецьку ЗСУ поцілили у склад окупантів (відео)

Детонував склад окупантів з боєприпасами.

Про це повідомляють у Мережі.

У Донецьку в районі гіпермаркету "Ашан" сьогодні зранку пролунали вибухи. За інформацією пропагандистських засобів інформації, ЗСУ поцілили у склад з продуктами.

"Тупі пропагандисти... Не прибрали з відео детонацію боєприпасів. Пишуть, що це удар ЗСУ по складу магазину "Ашан" у Донецьку. Могли б просто не публікувати відео. Це детонує "Пятнашка". З третьої години ночі", - коментують в InformNapalm.

В коментарях українці потролили інформацію пропагандистських засобів інформації.

Хлопають кілька і сервелат.

Консерви вибухають.

Банки з квасолею.

Зелений горошок з кукурудзою детонують.

Лихо розлітаються пармезан із хамоном.

Шампанське детонує у відділі спиртного.

Вибухало голосно з 4 до 9 ранку - такі салюти були, будинок хитався. Всім, хто живе поруч, радили відійти від вікон, напевно, щоб консерви з Ашана у вікно не залетіли.

Нагадаємо, що українські бійці знищили дорогий російський безпілотник комплексу "Елерон-3СВ"

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